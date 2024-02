Užas u Italiji: Sedmorica napala djevojčicu i silovali je u parku

Sedam mladića brutalno je napalo trinaestogodišnju djevojčicu u parku Vila Bellini u Cataniji na Siciliji, a dvojica su je silovala.

Stravični zločin dogodio se prošlog utorka u WC-u parka, a svi osumnjičeni su Egipćani, od kojih su neki maloljetni, objavila je policija.

Njih dvojicu djevojčica je prepoznala, a ostale nije mogla identificirati jer im nije vidjela lica, ali to je učinio njezin 17-godišnji dečko, koji je navodno bio prisiljen promatrati gnjusni čin, objavila je ANSA.

- Molim te, molim te, nemoj me ozlijediti, pusti me - bilo jejedino što je djevojčica uspjela izgoviriti prije brutalnog napada, no napadači nisu posustali iako ih je na sve načine pokušavala zaustaviti.

Djevojka i njen dečko, iako u potpunom šoku, uspjeli su odmah prijaviti zločin, zahvaljujući čemu je i policija brzo ušla u trag osumnjičenoj sedmorki.

Jedan je mladić priznao što se dogodilo, kazavši da on nije sudjelovao, već je “samo gledao”.