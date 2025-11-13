Obavijesti

STRAŠNO

UŽAS U ITALIJI Ukrajinka sinu prerezala vrat. Uhićena je

Piše Luka Safundžić,
UŽAS U ITALIJI Ukrajinka sinu prerezala vrat. Uhićena je
Sve je otkriveno kada je otac dječaka pozvao policiju jer nije mogao stupiti u kontakt s sinom

Majka je sinoć u talijanskom gradiću Muggiu pokraj Trsta ubila sina (9), javlja talijanski Il Messaggero. 

Stravični slučaj se dogodio u obiteljskom domu, a mama je sinu, navode mediji, prerezala grkljan. Inače, riječ je o ženi ukrajinskog podrijetla koja je bila rastavljena od oca dječaka.

Obitelj je, navode talijanski mediji, bila pod nadzorom suda i socijalnih službi. Slučaj je otkriven nakon što je otac dječaka, koji ne živi u regiji Furlanija–Julijska krajina, postao zabrinut jer nije mogao stupiti u kontakt s bivšom suprugom.

Kontaktirao je policiju koja je  po dolasku u stan u središtu Muggije pronašla tijelo djeteta.

Liječnici su mogli samo potvrditi smrt.

