Užas u Makarskoj! Čopor pitbulla napao kujicu, a ozlijeđen je i njezin vlasnik...

Kako javlja Slobodna Dalmacija danima se u Makarskoj priča o napadu "čopora" pitbull-terijera na kujicu Parson russell terijera u jutarnjim satima u psećem parku pokraj Gradskog sportskog centra.

Prema pričama svjedoka, dvomjesečna kujica nalazila se u ograđenom dijelu parka, a onda je stigao vlasnik četiriju pitbulla koji je pse bez brnjice pustio u park i koji su odmah krenuli prema "plijenu".

Vlasnik je pokušao spasiti kujicu, no psi su ozlijedili i njega, a iz usta pitbulla, a potom i iz kaveza, izvukao ju je šokirani sugrađanin koji je reagirao instinktivno, ali, srećom, prošao je neozlijeđen.

Slobodna Dalmacija je objavila kako je ozlijeđeni pas uginuo na putu prema dežurnom veterinaru u Splitu, a o cijelom događaju obaviješteno je i Državno odvjetništvo RH.

Splitsko-dalmatinska policija potvrdila je da je zaprimila dojavu o događaju koji se dogodio u parku u ulici Franjevački put.

- Prema do sada utvrđenim informacijama, došlo je do napada psa na drugog psa, koji je naknadno uginuo. Tijekom razdvajanja pasa, jedna osoba je zadobila lakšu tjelesnu ozljedu. Policijski službenici proveli su potrebne izvide te će o svim utvrđenim činjenicama obavijestiti nadležno državno odvjetništvo. Također, o događaju je obaviještena nadležna veterinarska inspekcija radi provedbe postupka i poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti - rekli su iz PU splitsko-dalmatinske.