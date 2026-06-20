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Policajci reanimirali ženu (37) na plaži. Uspjeli su je spasiti

Piše Luka Safundžić,
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Policajci reanimirali ženu (37) na plaži. Uspjeli su je spasiti
Foto: MUP/AI

Zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji policijskih službenika jučer je na plaži u Medveji spašen život 37-godišnje državljanke Indije, objavila je policija...

Primorsko goranska policija objavila je kako su 19. lipnja u poslijepodnevnim satima dvojica policajaca tijekom obavljana redovnih zadaća na  području Medveje pritekli u pomoć ženi koja nije davala znakove života.

- Bez oklijevanja preuzeli su pružanje prve pomoći od građana i nastavili postupak oživljavanja. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnima te je žena ponovno počela disati, a nastavili su joj pomagati i pratiti njezino stanje do dolaska tima hitne medicinske pomoći - rekli su iz policije.

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Dodaju da su po dolasku  na mjesto događaja djelatnici hitne medicinske pomoći preuzeli daljnje zbrinjavanje te je 37-godišnja državljanka Indije prevezena u KBC Rijeka na daljnje liječenje.

- Ovaj događaj još jednom potvrđuje kako su policijski službenici, uz brigu o sigurnosti građana, često i prvi koji pružaju pomoć u trenucima kada su sekunde presudne za spašavanje ljudskog života - objavila je policija.

Zaključuju i kako su izuzetno ponosni na policijske službenike koji su pokazali da je hrabrost, uz profesionalnost i humanost, temelj policijskog posla.

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