Policajci reanimirali ženu (37) na plaži. Uspjeli su je spasiti

Primorsko goranska policija objavila je kako su 19. lipnja u poslijepodnevnim satima dvojica policajaca tijekom obavljana redovnih zadaća na području Medveje pritekli u pomoć ženi koja nije davala znakove života.

- Bez oklijevanja preuzeli su pružanje prve pomoći od građana i nastavili postupak oživljavanja. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnima te je žena ponovno počela disati, a nastavili su joj pomagati i pratiti njezino stanje do dolaska tima hitne medicinske pomoći - rekli su iz policije.

Dodaju da su po dolasku na mjesto događaja djelatnici hitne medicinske pomoći preuzeli daljnje zbrinjavanje te je 37-godišnja državljanka Indije prevezena u KBC Rijeka na daljnje liječenje.

- Ovaj događaj još jednom potvrđuje kako su policijski službenici, uz brigu o sigurnosti građana, često i prvi koji pružaju pomoć u trenucima kada su sekunde presudne za spašavanje ljudskog života - objavila je policija.

Zaključuju i kako su izuzetno ponosni na policijske službenike koji su pokazali da je hrabrost, uz profesionalnost i humanost, temelj policijskog posla.