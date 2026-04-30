SMRT U ZAGREBU
UŽAS U Maksimirskom jezeru su pronašli tijelo starijeg muškarca
Prolazio sam pored jezera i vidio osobu kako leži u vodi. Tamo su bili i vatrogasci. Riječ je o starijem muškarcu, kazao nam je čitatelj koji se našao u blizini mjesta događaja.
Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da je poslije 8 sati u parku Maksimir u maksimirskom jezero pronađeno tijelo nepoznate osobe.
Na mjestu događaja su policijski službenici i vatrogasci te traje postupanje.
Tijelo nepoznatog muškarca prevesti će na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, kako bi utvrdili identitet i uzrok smrti.
