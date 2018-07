Podigli optužnicu: Zadavio je ženu pa zapalio obiteljsku kuću

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Bjelovaru, nakon dovršene istrage, podiglo je u utorak optužnicu zbog teškog ubojstva protiv 53-godišnjaka koji je u travnju u Marinom Selu zadavio suprugu pa zapalio kuću.

Kako smo ranije pisali, za ubojstvo 49-godišnje žene i podmetanje požara policija je sumnjičila Željka Lengelića (53) protiv kojeg je optužnica i podignuta.

Optuženik je, stoji u optužnici, u utorak 24. travnja ove godine, pola sata prije podneva, u dnevnom boravku obiteljske kuće u Marinom Selu brutalno usmrtio suprugu koju je duže vremena i u više navrata fizički zlostavljao i prijetio joj smrću. Tužiteljstvo ga tereti da je supruzi prišao s leđa te je zadavio najlonskom omčom. Nakon toga je u pomoćnim prostorijama kuće izazvao požar. Navodno je gledao kako kuća gori iz borove šume ispod sela.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Uhitili su ga požeško-slavonski policijski službenici nakon višesatne potrage istoga dana, a od tada se nalazi u istražnom zatvoru, gdje će, na prijedlog ŽDO-a, ostati i dalje.

Vijeće Županijskog suda u Bjelovaru na današnjoj sjednici prihvatilo je prijedlog državnog odvjetništva ocijenivši kako u konkretnom slučaju postoji opravdana bojazan da bi okrivljenik boravkom na slobodi mogao ponovo počiniti teško kazneno djelo.

Prema neslužbenim informacijama, ubijena supruga imala je sedmero djece, a kao motiv ubojstva u medijima se spominjala ljubomora.

'Uništio nam je živote'

Posljednja želja da smo zajedno u grobu, ružem za usne napisao je Željko Lengelić (54) na zidu bunara u dvorištu kuće u Marinu Selu u kojoj su vatrogasci pronašli tijelo njegove supruge Marije (49).

- Uništio nam je živote, ubio našu majku, našu jedinu potporu, koja je cijeli svoj život podredila nama - duboko potresena rekla nam je Danijela, kći ubijene žene iz prvoga braka.

- On se liječio u Popovači, ali je mojoj majci prijetio da će je ubiti ako kod liječnika ne potpiše otpusnicu. Lagao joj je govoreći kako je ozdravio i da se više neće neprimjereno ponašati. Ali to je bila laž, nastavio je sa svojim maltretiranjem, kako moje majke, tako i nas djece - kaže shrvana Danijela.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- On za nas više ne postoji. Da sam ga sreo prije policije, ja bih mu presudio, kroz suze je rekao njihov sin Martin. Nije nam dopustio ulazak u dvorište, no iskreno je progovorio o onome što su njegova majka Marija i djeca godinama trpjela od oca zlostavljača.

- Dvije godine me maltretirao, izgonio me iz kuće, otimao mi novac. Kad smo se zaposlili, tražio je od nas novac da bi mogao piti i plaćati svoje dugove, napadao nas je, a majka bi mu se usprotivila i stala u našu obranu. Doveo me dotle da, unatoč tome što sam radio i zarađivao, nisam imao da si kupim kutiju cigareta - govorio je Martin brišući suze.

Jednom prilikom, kaže, dok su na Murteru izvodili građevinske radove, otac ga je počeo tući i gušiti. Ništa bolje nisu prošla njegova braća i sestre, od kojih su dvojica spas od nasilnog oca našla u Njemačkoj.

U Marinu Selu, u kojemu je pola kuća prazno, ne govore najbolje o svom susjedu, dok o Mariji imaju samo riječi hvale.