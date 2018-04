Poruke užasa: Ubio je suprugu Mariju pa pisao ružem po zidu

Posljednja želja da smo zajedno u grobu, ružem za usne napisao je Željko Lengelić (54) na zidu bunara u dvorištu kuće u Marinu Selu u kojoj su vatrogasci pronašli mrtvo tijelo njegove supruge Marije (49).

Pregledom tijela obducenti su uočili ozljedu na lijevoj strani glave, kao i tragove gušenja oko ženina vrata. Stoga su odmah počeli sumnjati da je Marija ubijena, a da je kuća namjerno zapaljena kako bi se pokušao prikriti zločin.

Za ubojstvo i podmetanje požara policija sumnjiči njezina supruga Željka, kojega su uhitili u utorak nešto prije 17 sati. Nakon što je zapalio vatru, gledao je kako kuća gori iz borove šume ispod sela.

- Uništio nam je živote, ubio našu majku, našu jedinu potporu, koja je cijeli svoj život podredila nama - duboko potresena rekla nam je Danijela, kći ubijene žene iz prvoga braka.

- On se liječio u Popovači, ali je mojoj majci prijetio da će je ubiti ako kod liječnika ne potpiše otpusnicu. Lagao joj je govoreći kako je ozdravio i da se više neće neprimjereno ponašati. Ali to je bila laž, nastavio je sa svojim maltretiranjem, kako moje majke, tako i nas djece - kaže shrvana Danijela.

Imala je samo pet godina kad su Željko i njezina majka počeli hodati.

- Uzeli su se, ali mene nikad nije prihvatio, uvijek bi pronalazio neki razlog da bi me kaznio. Majka je rađala jedno za drugim moju polubraću i sestre. Mislila sam da je zao samo prema meni, ali nije. I vlastitu djecu je tukao i zlostavljao. Policija je dolazila više puta, ali on bi se uvijek izvukao, a nakon toga bi nam bilo samo gore - nastavila je užasnu priču Danijela.

Kaže da je njezin očuh bio “nemoguć” te da je radio probleme i dok su živjeli kod njezine bake. Dodala je da njezina djeca nikad nisu dolazila baki Mariji ako je djed Željko bio kod kuće.

- Nisu ga voljeli jer je uvijek prigovarao i vikao na njih. Bojali su ga se – rekla je Danijela.

Pretpostavlja da ga je njezina majka trpjela zbog djece.

- Ali što joj to vrijedi kad je nas uništio, a nju nažalost ubio. Još nismo ni svjesni što se dogodilo, okupili smo se u dvorištu, nje nema i sad smo ostavljeni jedni drugima - kroz suze je pričala Danijela.

Njezina braća, njih četvorica i dvije sestre, jučer su se okupili u obiteljskom dvorištu. najmlađa od njih tek završava srednju školu. S nevjericom su prepričavali događaj od prethodnog dana. Još ne mogu vjerovati da im se nešto takvo dogodilo. Željkovu poruku ostrugali su sa zida, a njemu poručuju da nikad neće biti u grobu s njihovom majkom. U mahnitom pohodu Željko je ispisao još poruka, no odnijela ih je policija kao dokaze.

- On za nas više ne postoji. Da sam ga sreo prije policije, ja bih mu presudio, kroz suze je rekao njihov sin Martin. Nije nam dopustio ulazak u dvorište, no iskreno je progovorio o onome što su njegova majka Marija i djeca godinama trpjela od oca zlostavljača.

- Dvije godine me maltretirao, izgonio me iz kuće, otimao mi novac. Kad smo se zaposlili, tražio je od nas novac da bi mogao piti i plaćati svoje dugove, napadao nas je, a majka bi mu se usprotivila i stala u našu obranu. Doveo me dotle da, unatoč tome što sam radio i zarađivao, nisam imao da si kupim kutiju cigareta - govorio je Martin brišući suze.

Jednom prilikom, kaže, dok su na Murteru izvodili građevinske radove, otac ga je počeo tući i gušiti. Ništa bolje nisu prošla njegova braća i sestre, od kojih su dvojica spas od nasilnog oca našla u Njemačkoj.

U Marinu Selu, u kojemu je pola kuća prazno, ne govore najbolje o svom susjedu, dok o Mariji imaju samo riječi hvale.

Vlastitog sina je gušio

- Bila je to zlatna žena, koja nije izlazila iz dvorišta, eventualno bi otišla do trgovine i do jedne susjede uglavnom da joj pomogne u vrtu. Uglavnom se brinula o djeci, spremala ih je za školu i dočekivala, bila je presretna kad su završili školovanje i dobili posao jer je znala da će se tako osamostaliti i moći skrbiti o sebi - rekao je jedan od susjeda.

Iako policija ni Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru u utorak, nakon događaja, nisu željeli potvrditi da je riječ o ubojstvu, navečer kasno stiglo je priopćenje da je uhićen osumnjičenik (54) kojeg povezuju s požarom i smrti žene.

S Prekršajnog suda u Bjelovaru kazali su nam da se protiv Željka Lengelića na tom sudu ne vodi postupak niti je on bio prekršajno kažnjavan od 1. 7. 2015. godine, od kada je Prekršajni sud u Bjelovaru mjesno nadležan za to područje.

- U slučaju da je bio kažnjavan prije 1. 7. 2015., o tome može eventualno biti podataka u evidenciji Prekršajnog suda u Bjelovaru, s tim da se nakon proteka tri godine od pravomoćnosti presude taj podatak briše iz evidencije po sili zakona - kažu iz suda.

Pitali smo psihijatre kakva to osoba podmetne požar da sakrije zločin pa ostavi poruku.

- Poznato je da su među profilima osoba koje podmeću požare i oni koji žele počiniti neki zločin i prikriti dokaze.

Emocionalno nezrela ličnost

Sadržaj poruke koju je ostavio govori u prilog tome da ju je ostavio poslije. Jer zašto bi napisao: “Posljednja želja da smo zajedno u grobu”, ako je ona živa? Moguće da se planirao ubiti pa se predomislio - smatra psihijatar koji nije želio da ga imenujemo.

Iz onoga što smo mu ispričali čini mu se da je riječ o nezreloj ličnosti, moguće i s narcističkim poremećajem, rizičnoj zbog alkohola i prijašnjeg nasilnog ponašanja.

- Veliki je problem našeg društva što se nitko ne bavi rizičnim skupinama. Društvo u cjelini nije senzibilizirano na rizične skupine, ugroženu djeci, osobe s invaliditetom, osobe koje liječimo o ovisnosti. Nitko o njima sustavno ne vodi brigu niti postoji razvijena svijest u zajednici o tome kako pomoći tim ljudima - priča stručnjak.

Pojasnio je da bi trebalo jačati udruge civilnog društva koje se bave rizičnim skupinama te razvijati psihijatriju u zajednici.

- Uzmite, recimo, društva liječenih alkoholičara. Netko bi se trebao brinuti dolaze li ti ljudi na sastanke, ako ne dolaze, zašto ne dolaze i slično - kaže on.