UŽAS U MEĐIMURJU Muškarac motornom pilom pokušao ubiti člana obitelji. Podigli optužnicu

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Varaždinu podiglo optužnicu protiv državljanina Republike Hrvatske (1973.) zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju iz članka 111. točke 3. u vezi članka 34. Kaznenog zakona, na štetu hrvatskog državljanina (1977.).

Optužnicom se okrivljeniku stavlja na teret da je dana 6. ožujka 2026., u Paragu, u cilju da usmrti 49-godišnjeg člana obitelji, zamahnuo uključenom motornom pilom prema gornjem dijelu njegovog tijela, na što je je 49-godišnjak ispred sebe podigao lijevu ruku kako bi se zaštitio pa mu je pilom razderao lijevu šaku, nanijevši mu tešku tjelesnu ozljedu, tako da u svojoj daljnoj nakani nije uspio.

U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor koji mu je prethodno određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.