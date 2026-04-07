UZ RIJEKU MURU

Užas u Međimurju: Optužili ga da im krade drva u šumi, on sjekirom mladiću slomio ruku

Piše Bogdan Blotnej,
Užas u Međimurju: Optužili ga da im krade drva u šumi, on sjekirom mladiću slomio ruku
Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija

Protiv osumnjičenog 60-godišnjaka podnijeta je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenih djela prijetnje i teške tjelesne ozljede te je predan pritvorskom nadzorniku PU međimurske

Muškarac (60) završio je u subotu u pritvoru nakon brutalnog napada u šumi na području uz rijeku Muru kraj Peklenice.

Naime, ondje su ga zatekli 28-godišnjak i 56-godišnjak, najvjerojatnije otac i sin, s kojim se posvađao. Naime, oni su posumnjali da im 60-godišnjak krade drva iz šume. Umjesto razgovora, uslijedio je bijes, svađa i mahanje sjekirom. Prvo im je prijetio smrću, a potom i nasrnuo na muškarce.

- U jednom trenutku osumnjičeni je i fizički nasrnuo na 28-godišnjaka te ga pritom sjekirom udario u predjelu lakta lijeve ruke. Liječnička pomoć ozlijeđenom 28-godišnjaku pružena je u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje je utvrđeno da je u događaju teško ozlijeđen te je zadržan na daljnjem liječenju - napisali su iz policije.

Osim što su uhitili 60-godišnjaka, pretresli su mu dom i druge prostore u Peklenici. Našli su i oduzeli su mu sjekiru kojom je teško ozlijedio mladića.

- Protiv osumnjičenog 60-godišnjaka podnijeta je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenih djela prijetnje i teške tjelesne ozljede te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske - navode iz policije.
 

Komentari 1
Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...
LUKSUZ ČELNICE SAMOBORA

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...

Petra Škrobot iz Fokusa pravda se kako je njezin ured trebao obnovu i novi namještaj i jer su stari izgled ismijavali: 'Proizvodi nisu rezultat luksuza radi dojma, već promišljenog pristupa uređenju prostora...'
Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta
OGLASIO SE SIRSKI

Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prošlog tjedna rekao da je situacija na bojištu najbolja za Ukrajinu od sredine prošle godine.
UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!
HOROR U DVORU VELIKI TABOR

UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!

Na tradicionalnoj manifestaciji u Dvoru Veliki Tabor jedan od topova iz kojih se pucalo je, prema riječima svjedoka, 'raznio muškarca'

