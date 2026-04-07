Užas u Međimurju: Optužili ga da im krade drva u šumi, on sjekirom mladiću slomio ruku

Muškarac (60) završio je u subotu u pritvoru nakon brutalnog napada u šumi na području uz rijeku Muru kraj Peklenice.

Naime, ondje su ga zatekli 28-godišnjak i 56-godišnjak, najvjerojatnije otac i sin, s kojim se posvađao. Naime, oni su posumnjali da im 60-godišnjak krade drva iz šume. Umjesto razgovora, uslijedio je bijes, svađa i mahanje sjekirom. Prvo im je prijetio smrću, a potom i nasrnuo na muškarce.

- U jednom trenutku osumnjičeni je i fizički nasrnuo na 28-godišnjaka te ga pritom sjekirom udario u predjelu lakta lijeve ruke. Liječnička pomoć ozlijeđenom 28-godišnjaku pružena je u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje je utvrđeno da je u događaju teško ozlijeđen te je zadržan na daljnjem liječenju - napisali su iz policije.

Osim što su uhitili 60-godišnjaka, pretresli su mu dom i druge prostore u Peklenici. Našli su i oduzeli su mu sjekiru kojom je teško ozlijedio mladića.

- Protiv osumnjičenog 60-godišnjaka podnijeta je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenih djela prijetnje i teške tjelesne ozljede te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske - navode iz policije.

