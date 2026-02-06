UŽAS U MEĐIMURJU U pucnjavi ubijen poznati karikaturist, ubojica na kraju presudio i sebi

Malo međimursko mjesto Mali Mihaljevec u petak u 13.50 pretvorilo se u poprište stravične tragedije. U pucnjavi je ubijen 65-godišnji muškarac, a nakon zločina počinitelj (68) je, prema potvrdi policije, počinio samoubojstvo.

Neslužbeno se doznaje kako je u napadu život izgubio umirovljeni hrvatski karikaturist Damir Novak. Usmrtio ga je stariji član šire obitelji, i to vatrenim oružjem. Vijest o njegovoj smrti ostavila je brojne kolege i prijatelje u nevjerici, javlja mnovine.hr.

Tko je Damir Novak?

Damir Novak karikaturu je zavolio još kao dječak, a prve crteže počeo je stvarati već u srednjoškolskim danima. Svoj umjetnički put započeo je 1982. godine objavom radova u lokalnom tjedniku Međimurje.

Njegove karikature redovito su izlazile u lokalnim medijima, ali i u brojnim nacionalnim tiskovinama poput Večernjeg lista, Slobodne Dalmacije, Vatrogasnog vjesnika, Feferona, Čvorka i drugih. Osim klasične karikature, bavio se portretnim radovima, stripom te izradom vizualnih rješenja za kalendare, maskote, sitotisak i razne druge projekte, podsjeća eMeđimurje.

Član Hrvatskog društva karikaturista bio je od 1986. godine, a tijekom desetljeća rada osvojio je čak 95 nagrada na domaćim i međunarodnim izložbama. Njegovi su radovi izlagani i nagrađivani diljem svijeta – od Koreje i Kine, preko Italije i Austrije, pa sve do Kanade, Irana, Rusije i Ukrajine.

Poseban pečat ostavio je kao organizator Međunarodnog festivala karikature u Čakovcu, koji se održava već sedam godina i jedinstven je u Hrvatskoj po sudjelovanju mladih autora do 16 godina. U Malom Mihaljevcu organizirao je i 17 međunarodnih izložbi karikature, zahvaljujući kojima je ovo malo mjesto steklo prepoznatljivost na svjetskoj karikaturističkoj sceni.

Sudjelovao je i u radu žirija brojnih međunarodnih festivala, a u svom stvaralaštvu koristio je razne tehnike – od tuša i akvarela do digitalnih alata. Posljednjih desetak godina najčešće je radio na grafičkom tabletu, prateći nove tehnologije, ali ostajući vjeran svom prepoznatljivom stilu.

Detalji ubojstva

Nakon dojave o pronađenoj mrtvoj osobi, policija je od susjeda doznala da se mogući počinitelj udaljio prema šumi, i to naoružan. Pokrenuta je potraga, no ubrzo se začuo pucanj. Policajci su potom pronašli i njegovo beživotno tijelo — počinitelj si je sam oduzeo život.

Prema svjedočanstvima čitatelja, pucano je automatskom puškom. Kako se neslužbeno doznaje, ubijeni i ubojica bili su susjedi, a navodno su imali i dugotrajan spor oko međe.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje.