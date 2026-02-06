Obavijesti

SVE PUNO POLICIJE

STRAVA U MEĐIMURJU. Ubio muškarca, a onda i sebe!

STRAVA U MEĐIMURJU. Ubio muškarca, a onda i sebe!
Dvoje mrtvih u pucnjavi u Međimurju | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Neslužbeno se doznaje da je muškarac pucao iz automatskog oružja. Do tragičnog događaja došlo je na ulazu u Mali Mihaljevec

U mjestu Mali Mihaljevec u Međimurskoj županiji došlo je do pucnjave u kojoj je život izgubilo dvoje ljudi. Prema prvim informacijama međimurske policije, jedan je muškarac pucao u drugog, a zatim je i sebi oduzeo život, piše Jutarnji.

Neslužbeno se doznaje da je muškarac pucao iz automatskog oružja. Do tragičnog događaja došlo je na ulazu u Mali Mihaljevec, a na terenu je trenutačno mnoštvo pripadnika policije.

Kako doznaju Međimurske novine, ubijeni je njihov karikaturist i suradnik D.N. Upucao ga je D.S, koji je potom u šumi počinio samoubojstvo. U prošlosti su mu već oduzeta oružja.

- Danas, 6. veljače u 13:51 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu da je u Malom Mihaljevcu, nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja te da jedna osoba nepomično leži na cesti. Na mjesto događaju odmah su upućene sve raspoložive policijske snage te hitna medicinska pomoć - javila je policija.

Kako navode, dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je oko 13:50 sati u Malom Mihaljevcu, u Prvomajskoj ulici, 68-godišnjak iz vatrenog oružja usmrtio 65-godišnjaka.

Nakon toga je 68-godišnji počinitelj u obližnjem šumarku izvršio samoubojstvo iz vatrenog oružja, koje su policijski službenici pronašli na mjestu suicida.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku. 

