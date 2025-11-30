Užas u Medulinu: U zaljevu pronašli još jedno mrtvo tijelo

Policija je u Medulinskom zaljevu tijekom nedjelje ujutro pronašla i drugo tijelo. Kako se doznaje, radi se o muškarcu, a dojavu o pronalasku tijela dobili su iza 8 sati.

Još nije poznato je li povezano sa slučajem ubijene žene i na koji način.

Podsjetimo, policija je sinoć na području Medulina pronašla mrtvo tijelo 79-godišnje žene.

Budući da su na tijelu pronađeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt, policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja, a naložit će se i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Policijski službenici zajedno s nadležnim državnim odvjetništvom nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja te je pokrenuta potraga za osobom koja se dovodi u vezu s ovim djelom.

Neslužbeno se doznaje da je žrtva austrijska državljanka koja je godinama živjela u Medulinu te da policija je policija kreula u potragu za njenim sinom. Još nije poznato je li tijelo koje je pronađeno u zaljevu taj muškarac.