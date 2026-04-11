UŽAS U NEW YORKU Manijak mačetom napao ljude! Ozlijedio troje ljudi, policija ga ubila!

Muškarac je u New Yorku mačetom napao troje ljudi u podzemnoj željeznici! Ozlijeđeni su 85-godišnjak, 70-godišnjakinja i 65-godišnjak. Policija je ustrijelila i usmrtila napadača, javlja NY Post.

Troje ozlijeđenih u stravičnom napadu mačetom je prebačeno u bolnicu, u stabilnom su stanju.

Ozlijeđeno je i dvoje policajaca, i oni su u stabilnom stanju.