UŽAS U NOVOM BEOGRADU Nožem napao Hrvaticu u stanu! 'Hitno su je prebacili u bolnicu'

U Novom Beogradu je uhićen 47-godišnjak zbog sumnje da je nakon svađe ozlijedio svoju partnericu, 33-godišnju Hrvaticu, javlja Telegraf.

Povrijeđena žena je hitno prebačena u bolnicu u Zemunu. Osumnjičeni 47-godišnjak je priveden i zadržan u policiji, istraga je u tijeku.

Prema pisanju Telegrafa, do incidenta je došlo u stanu u kojem su boravili. Ženu je 47-godišnjak napao nožem.