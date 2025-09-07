Užas u Opatiji: Muškarca (56) pijan u kući premlatio do smrti

U obiteljskoj kući na širem području Opatije u noći na subotu došlo je do tragičnog sukoba u kojem je smrtno stradao 56-godišnji muškarac, izvijestila je primorsko-goranska policija.

Prema dosad prikupljenim informacijama, tijekom noći na subotu, 36-godišnji hrvatski državljanin pijan se posvađao, a potom i potukao s 56-godišnjakom. Tijekom sukoba osumnjičeni mu je zadao više udaraca po tijelu, nakon čega je muškarac preminuo.

Policija i hitna pomoć stigli su na mjesto događaja jučer oko 5.45 sati, no liječnici su mogli samo konstatirati smrt.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje će obdukcija utvrditi točan uzrok smrti.

Osumnjičeni 36-godišnjak je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje. Policija ga tereti za kazneno djelo teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti. Predan je pritvorskom nadzorniku, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.