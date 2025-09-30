Policija je navela da je muškarac drva izvlačio traktorom u naselju Dančulovići
TRAGEDIJA
Užas u Ozlju: Muškarac (70) u šumi izvlačio drva pa poginuo
Čitanje članka: < 1 min
Pu karlovačka izvijestila je kako je u ponedjeljak oko 13 sati u u šumskom predjelu naselja Dančulovići u Ozalju poginuo muškarac.
Navode kako je stradao prilikom izvlačenja drva pomoću traktora i da je riječ o 70-godišnjaku.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!