Obavijesti

News

TRAGEDIJA

Užas u Ozlju: Muškarac (70) u šumi izvlačio drva pa poginuo

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Ozlju: Muškarac (70) u šumi izvlačio drva pa poginuo
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Policija je navela da je muškarac drva izvlačio traktorom u naselju Dančulovići

Pu karlovačka izvijestila je kako je u ponedjeljak oko 13 sati u u šumskom predjelu naselja Dančulovići u Ozalju poginuo muškarac.

HITNA I POLICIJA NA TERENU Teška nesreća u Imotskom: Vozilom udario u rasvjetni stup
Teška nesreća u Imotskom: Vozilom udario u rasvjetni stup

Navode kako je stradao prilikom izvlačenja drva pomoću traktora i da je riječ o 70-godišnjaku.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...
ŠTO SE JOŠ NEĆE DOGODITI?!

CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...

U samo desetak sati u Zagrebu je bilo jedno puknuće cijevi, prometna nesreća te požar. I to sve na ponedjeljak, u smiraj rujna
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!
STRAŠNO

FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!

Čovjek je u ponedjeljak ujutro poginuo u nesreći na autocesti A7, stotinjak metara od čvora Jadranovo sjever u smjeru Rupe. U sudaru su sudjelovala dva vozila, no stanje drugog čovjeka još uvijek nije poznato. Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako je zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025