Užas u Pakistanu! Srušio se krov škole, poginulo 14 učenika

Najmanje 14 djece poginulo je u urušavanju krova školske zgrade u utorak u Lahoreu na istoku Pakistana, objavile su vlasti i hitna pomoć. Još je petero djece ozlijeđeno u toj tragediji koja se dogodila u okrugu Kahna Nauu na jugu tog drugog najvećeg pakistanskog grada, rekao je glasnogovornik hitne pomoći fundacije Edhi u izjavi.

Broj poginulih potvrdio je za lokalne medije ministar zdravstva pokrajine u kojoj se nalazi Lahore.

Foto: MURTAZA ALI

Dvije su osobe privedene u vezi s nesrećom, priopćila je policija pokrajine.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif rekao je u izjavi da "žali zbog gubitka dragocjenih života".

Foto: MURTAZA ALI

Urušavanja krovova i zgrada česta su u Pakistanu, uglavnom zbog neadekvatnih sigurnosnih standarda i korištenja građevinskih materijala loše kvalitete.

U srpnju 2025. godine 27 je osoba poginulo, a 10 je ozlijeđeno kada se peterokatnica srušila u siromašnom okrugu Lyariju u Karačiju na jugu zemlje.