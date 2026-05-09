Obavijesti

News

Komentari 3
UŽAS U PAKRACU

UŽAS U PAKRACU Jurila s djecom u autu, sletjela s ceste i završila na krovu. 'Napuhala' 2 promila

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
UŽAS U PAKRACU Jurila s djecom u autu, sletjela s ceste i završila na krovu. 'Napuhala' 2 promila
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Djeca su lakše ozlijeđena te su vozilom hitne pomoći prevezeni u bolnicu u Pakracu, a protiv majke slijedi optužni prijedlog zbog prometnih prekršaja

Vozačica (34) s 2,13 promila alkohola u krvi u petak poslijepodne sletjela je s ceste u Vrbovcu i prevrnula se na krov, a u automobilu je prevozila i svoju djecu koja su zadobila lakše tjelesne ozljede, piše PU bjelovarsko-bilogorska.

Nesreća se dogodila u Svibanjskoj ulici oko 14 sati i 20 minuta. Zbog neprilagođene brzine, vozačica je u oštrom zavoju izgubila nadzor nad vozilom te je automobil zahvatio bankinu i sletio s kolnika, udarivši pritom u betonski zid i travnato uzvišenje, a zatim se prevrnuo na krov. Alkotestom je utvrđeno da je vozačica vozila pod utjecajem alkohola od 2,13 promila.

Djeca su lakše ozlijeđena te su vozilom hitne pomoći prevezeni u bolnicu u Pakracu, a protiv majke slijedi optužni prijedlog zbog prometnih prekršaja. Policija također provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo povrede prava djeteta. O svemu su obaviještene i nadležne institucije.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!
MRAČNE SKIJAŠKE TAJNE

HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!

Panika je među političarima, ali i sportskim moćnicima. Toliko da dijele neprovjerene objave koje se tiču 122.000 dokumenata u Pavlekovu laptopu, koji su već u Hrvatskoj, piše novi Express
Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!
PROVJERITE LISTIĆE

Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 12.05.2026., a glavni dobitak iznosi 87.000.000,00 eura.
VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu
SIGURNOSNI RIZIK

VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu

Sva tri okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik, ne samo zbog broja sudionika, već i zbog njihovog vremenskog i prostornog preklapanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026