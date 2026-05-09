UŽAS U PAKRACU Jurila s djecom u autu, sletjela s ceste i završila na krovu. 'Napuhala' 2 promila

Vozačica (34) s 2,13 promila alkohola u krvi u petak poslijepodne sletjela je s ceste u Vrbovcu i prevrnula se na krov, a u automobilu je prevozila i svoju djecu koja su zadobila lakše tjelesne ozljede, piše PU bjelovarsko-bilogorska.

Nesreća se dogodila u Svibanjskoj ulici oko 14 sati i 20 minuta. Zbog neprilagođene brzine, vozačica je u oštrom zavoju izgubila nadzor nad vozilom te je automobil zahvatio bankinu i sletio s kolnika, udarivši pritom u betonski zid i travnato uzvišenje, a zatim se prevrnuo na krov. Alkotestom je utvrđeno da je vozačica vozila pod utjecajem alkohola od 2,13 promila.

Djeca su lakše ozlijeđena te su vozilom hitne pomoći prevezeni u bolnicu u Pakracu, a protiv majke slijedi optužni prijedlog zbog prometnih prekršaja. Policija također provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo povrede prava djeteta. O svemu su obaviještene i nadležne institucije.

