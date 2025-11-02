Obavijesti

POLICIJA OBAVLJA OČEVID

Užas kod Pazina: Maloljetnik je opečen, na vatru bacio kanistar s benzinom. Izgorio je i objekt

Piše Luka Safundžić,
Foto: MUP ilustracija

'U događaju je maloljetnik zadobio zasad neutvrđene tjelesne ozljede te je upućen u riječku bolnicu poradi daljnjeg liječenja', zaključuju iz policije

Pazinska policija je u subotu oko 00.15 sati zaprimila dojavu o požaru pomoćnog objekta u mjestu Zabrežani.

- Do požara je došlo kada je maloljetnik, u namjeri da potakne sagorijevanje vatre, uzeo kanistar s benzinom i bacio benzin na vatru nakon čega se vatra rasplamsala - govore iz policije. 

Dodaju da je objekt koji je u vlasništvu muškarca (67) u potpunosti izgorio.

- U događaju je maloljetnik zadobio zasad neutvrđene tjelesne ozljede te je upućen u riječku bolnicu poradi daljnjeg liječenja - zaključuju iz policije. 

