'U događaju je maloljetnik zadobio zasad neutvrđene tjelesne ozljede te je upućen u riječku bolnicu poradi daljnjeg liječenja', zaključuju iz policije
POLICIJA OBAVLJA OČEVID
Užas kod Pazina: Maloljetnik je opečen, na vatru bacio kanistar s benzinom. Izgorio je i objekt
Čitanje članka: < 1 min
Pazinska policija je u subotu oko 00.15 sati zaprimila dojavu o požaru pomoćnog objekta u mjestu Zabrežani.
- Do požara je došlo kada je maloljetnik, u namjeri da potakne sagorijevanje vatre, uzeo kanistar s benzinom i bacio benzin na vatru nakon čega se vatra rasplamsala - govore iz policije.
Dodaju da je objekt koji je u vlasništvu muškarca (67) u potpunosti izgorio.
- U događaju je maloljetnik zadobio zasad neutvrđene tjelesne ozljede te je upućen u riječku bolnicu poradi daljnjeg liječenja - zaključuju iz policije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku