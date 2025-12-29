Obavijesti

Užas u Puli: Napao ženu i teško ju ozlijedio, prijetio joj puškom

Piše Ivan Hruškovec,
ILUSTRACIJA | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Osumnjičeni je tijekom sukoba fizički nasrnuo na ženu i nanio joj teške tjelesne ozljede, a pritom joj je prijetio vatrenim oružjem.

Pulska policija uhitila je 52-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči da je u petak navečer fizički napao i teško ozlijedio 45-godišnju članicu obitelji te joj pritom prijetio puškom. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, muškarac je predan u pritvorsku jedinicu, a protiv njega se podnosi kaznena prijava.

Policija navodi kako se incident dogodio 27. prosinca oko 20.30 sati u okolici Pule. Osumnjičeni je tijekom sukoba fizički nasrnuo na ženu i nanio joj teške tjelesne ozljede, a pritom joj je prijetio vatrenim oružjem.

Policijski službenici su uhitili muškarca i oduzeli pušku za koju nije imao dozvolu, kao i pripadajuće streljivo te dva noža. Protiv njega se, osim kaznenih djela nasilja u obitelji, prijetnje i teške tjelesne ozljede, pokreće i postupak zbog kršenja Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, 28. prosinca u večernjim satima, policija je 52-godišnjaka predala pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu dostavila nadležnom državnom odvjetništvu.

A policija je izvijestila i da su dovršili istragu nad nad 41-godišnjakom i utvrdili sumnju da je počinio kazneno djelo teška tjelesna ozljeda u pokušaju. Njega se sumnjiči da je 28. prosinca oko 13 sati na području Vintijana mačetom napao 36-godišnjaka i pritom ga lakše ozlijedio.

Muškarac je po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 29. prosinca u jutarnjim satima, predan u pritvorsku jedinicu policije.
 

