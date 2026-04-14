UHIĆEN JE

UŽAS U RIJECI Žena (39) umrla nakon što joj je dao amfetamin

Piše Bogdan Blotnej,
UŽAS U RIJECI Žena (39) umrla nakon što joj je dao amfetamin
Riječka policija privela je 39-godišnjaka jer je prošle nedjelje dao drogu svojoj vršnjakinji. Pozlilo joj je te je preminula na mjestu

Tijelo 39-godišnjakinje završilo je u nedjelju na obdukciji u Rijeci nakon što su je policajci i Hitna pomoć zatekli mrtvu u stanu. Pokušavaju utvrditi točan uzrok smrti, no sumnjaju da se predozirala.

Kako navode, sumnjaju da joj je 39-godišnjak, koji se tada našao s njom, dao amfetamin. Ona ga je uzela, no ubrzo joj je pozlilo te je preminula. 

On je uhićen i osumnjičen za omogućavanje trošenje droga. Po dovršenom kriminalističkom istraživanje osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku. Prijeti mu od tri do 15 godina zatvora.

Komentari 0
NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'
UBOJSTVO U ŠESTINAMA

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'

Stanovnici su mislili da se radi o raciji zbog droge, vrata su navodno bila zabarikadirana. Uhićenog navodno pronašli na katu. Istražili smo mračnu povijest kuće koja je predmet sudskog procesa zbog pranja novca
Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.
24SATA OTKRIVAJU

Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.

Savez je financirao kupnju auta, a onda ga zamijenio za pet godina stariji model sa suprugom Tomislava Čuljka (HDZ). Zatim je servis Čuljkova starog auta plaćen 8.000 eura kako bi bio u ispravnom i voznom stanju...
Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'
OSAM GODINA BORBE

Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'

Ivan je dva mjeseca bio u komi. Mozak mu je naticao. Ostao je slijep. Jedva preživljava. Mladić koji ga je učinio invalidom gradi uspješnu pjevačku karijeru. Nikad mu se nije ispričao

