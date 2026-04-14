UŽAS U RIJECI Žena (39) umrla nakon što joj je dao amfetamin

Tijelo 39-godišnjakinje završilo je u nedjelju na obdukciji u Rijeci nakon što su je policajci i Hitna pomoć zatekli mrtvu u stanu. Pokušavaju utvrditi točan uzrok smrti, no sumnjaju da se predozirala.

Kako navode, sumnjaju da joj je 39-godišnjak, koji se tada našao s njom, dao amfetamin. Ona ga je uzela, no ubrzo joj je pozlilo te je preminula.

On je uhićen i osumnjičen za omogućavanje trošenje droga. Po dovršenom kriminalističkom istraživanje osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku. Prijeti mu od tri do 15 godina zatvora.