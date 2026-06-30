tvrđeno je i da je požar prouzročio tehnički kvar na električnim instalacijama u upravljačkom dijelu unutarnje jedinice klima-uređaja
STRAVA
UŽAS U RIJECI Žena poginula nakon požara u stanu
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Smrtno je stradal Riječanka (60) u požaru starana na trećem katu zgrade, javila je primorsko-goranska policija. Požar je buknuo oko 17.25 sati u Ulici Antuna Barca.
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Provedenim očevidom kojim je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci utvrđeno da je smrt nastupila uslijed gušenja dimom. Utvrđeno je i da je požar prouzročio tehnički kvar na električnim instalacijama u upravljačkom dijelu unutarnje jedinice klima-uređaja.
Tijelo preminule osobe prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije.
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