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STRAVA

UŽAS U RIJECI Žena poginula nakon požara u stanu

Piše Veronika Miloševski,
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UŽAS U RIJECI Žena poginula nakon požara u stanu
Foto: Čitatelj 24sata
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tvrđeno je i da je požar prouzročio tehnički kvar na električnim instalacijama u upravljačkom dijelu unutarnje jedinice klima-uređaja

Smrtno je stradal Riječanka (60) u požaru starana na trećem katu zgrade, javila je primorsko-goranska policija. Požar je buknuo oko 17.25 sati u Ulici Antuna Barca.

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Požar VIDEO
Požar | Video: čitatelj/24sata



Provedenim očevidom kojim je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci utvrđeno da je smrt nastupila uslijed gušenja dimom. Utvrđeno je i da je požar prouzročio tehnički kvar na električnim instalacijama u upravljačkom dijelu unutarnje jedinice klima-uređaja.

Tijelo preminule osobe prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije.

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