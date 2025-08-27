Užas u SAD-u: Napadač ušao u crkvu i upucao najmanje deset ljudi. 'Među njima ima i mrtvih'

Najmanje deset ljudi je upucano nakon što je naoružani napadač u srijedu ujutro otvorio pucao u katoličkoj crkvi u Minneapolisu, gdje je bila misa povodom početka školske godine, javlja Daily Mail. Napadač je, prema posljednjim informacijama, u policijskom pritvoru.

Prema navodima, napadač je upao u Annunciation Catholic Church na 54. ulici oko 8:30 po lokalnom vremenu. Na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici državne policije Minnesote, lokalne policije, FBI-a, kao i brojni bolničari i vozila hitne pomoći.

Prvi izvještaji govore o najmanje dvoje mrtvih i četvero ranjenih, no policija zasad te podatke nije službeno potvrdila.

Guverner Minnesote Tim Walz potvrdio je da je upoznat sa situacijom:

- Obaviješten sam o pucnjavi u Annunciation Catholic School i nastavit ćemo pružati informacije kako budu dostupne. BCA i State Patrol su na terenu. Molim se za našu djecu i učitelje čiji je prvi školski tjedan obilježen ovim užasnim činom nasilja - rekao je.

Predstavnici katoličke osnovne škole, koja se nalazi u sklopu župe, kratko su poručili da “sada nije vrijeme za odgovaranje na pitanja”.