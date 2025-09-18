Obavijesti

PUCNJAVA U PENNSYLVANIJI

Užas u SAD-u: Pet policajaca ranjeno, dvojica se bore za život

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u SAD-u: Pet policajaca ranjeno, dvojica se bore za život
Foto: Paul Kuehnel/York Daily Record

Policajci su navodno došli uručiti nalog kad je napadač zapucao. Dva policajca su u kritičnom stanju, potvrdili su iz bolnice

Pet policajaca ranjeno je u pucnjavi u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji, a dvojica u kritičnom stanju, potvrdili su iz bolnice, piše CNN.

Prema navodima američkih medija, osumnjičenik za napad preminuo je nakon što se upucao, dok su vlasti službeno priopćile tek da je prijetnja „neutralizirana", prenosi BBC. Guverner Pennsylvanije Josh Shapiro potvrdio je da je na putu prema mjestu događaja u naselju North Codorus Township, otprilike 160 kilometara istočno od Philadelphije.

- Obaviješten sam o situaciji u okrugu York i putujem tamo. Molimo sve u tom području da slijede upute lokalne policije - napisao je Shapiro na platformi X.

S mjesta događaja snimljene su fotografije na kojima se vidi kako je jedan od policajaca prebačen helikopterom u bolnicu.

Zbog pucnjave je kratko vrijeme bio uveden režim skloništa u obližnjem školskom okrugu Spring Grove, no kasnije je potvrđeno da škole nisu bile pogođene incidentom. Dužnosnici su naglasili da nema prijetnje za javnost.

