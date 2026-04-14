UHIĆENI SU!

Užas u Sarajevu! Trojica mladića ubila čovjeka (35) pa pokušali 'namjestiti' samoubojstvo

Piše HINA,
Trojicu mlađih muškaraca uhitila je policija u Sarajevu pod sumnjom da su ubili 35-godišnjaka a potom njegovu smrt pokušali predstaviti kao samoubojstvo, potvrdili su u utorak iz Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije

Policija je u u ponedjeljak navečer dobila informaciju da se na pločniku u naselju Dobrinja nalazi nepomično tijelo muške osobe koja je vjerojatno stradala u padu sa zgrade. Policijski su istražitelji zajedno s liječnicima utvrdili kako je smrtno stradao muškarac inicijala A.M. rođen 1990. godine.

Nakon toga je sa županijskim tužiteljem proveden očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti te tragedije.

"Radeći na rasvjetljavanju svih okolnosti nastanka smrti 36-godišnjaka, policijski službenici su u večernjim satima uhitili tri muškarca iz Sarajeva, N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993) zbog sumnje da su počinili kazneno djelo ubojstvo u supočinjenju", stoji u policijskom priopćenju.

Sva trojica uhićenih su na kaznenoj obradi a nakon toga će biti predani tužiteljstvu koje nastavlja istragu. 

