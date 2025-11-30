Užas kod Sesveta: Muškarac (66) usmrtio člana obitelji (85)

Policija je izvijestila kako je u nedjelju na području Sesveta muškarac (66) u stanu usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji.

Navode kako ga je najvjerojatnije usmrtio oštrim predmetom

- Osumnjičeni je pod nadzorom policije. Očevid i kriminalističko istraživanje u tijeku - priopćila je policija.