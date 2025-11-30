Policija navodi kako je napadač najvjerojatnije koristio oštri predmet
POD NADZOROM POLICIJE JE
Užas kod Sesveta: Muškarac (66) usmrtio člana obitelji (85)
Čitanje članka: < 1 min
Policija je izvijestila kako je u nedjelju na području Sesveta muškarac (66) u stanu usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji.
Navode kako ga je najvjerojatnije usmrtio oštrim predmetom
- Osumnjičeni je pod nadzorom policije. Očevid i kriminalističko istraživanje u tijeku - priopćila je policija.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku