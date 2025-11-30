Obavijesti

Užas kod Sesveta: Muškarac (66) usmrtio člana obitelji (85)

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Policija navodi kako je napadač najvjerojatnije koristio oštri predmet

Policija je izvijestila kako je u nedjelju na području Sesveta muškarac (66) u stanu usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji.

Navode kako ga je najvjerojatnije usmrtio oštrim predmetom

- Osumnjičeni je pod nadzorom policije. Očevid i kriminalističko istraživanje u tijeku - priopćila je policija.

