UŽAS U ŠIBENIKU Muškarcu (38) našli snimke dječje pornografije

U Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku ispitali su Hrvata (38), za kojeg se sumnja da je od 2023. do 2025. posjedovao snimke i fotografije s dječjom pornografijom. Donijeli su rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju, priopćio je DORH.

Potom, 38-godišnjak je navedeni materijal prenosio nepoznatim osobama putem internetskih stranica. Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio okrivljeniku istražni zatvor