PRIVELI MUŠKARCA
Užas u Šibeniku: Preminula je žena koju je pirotehnička naprava pogodila na svadbi
Policija je priopćila kako je žena koju je večeras oko 19 sati u Šibeniku u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana u blizini katedrale sv. Jakova pogodila pirotehnička naprava (raketa) preminula.
Nakon što je žena pogođena, hitno su je prevezli u Opću bolnicu u Šibeniku. Nažalost, od zadobivenih ozljeda je umrla.
- Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje - navodi policija.
Čitatelji su nam ranije rekli kako je na podu gdje je žena pogođena bila lokva krvi.
