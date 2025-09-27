Užas u Šibeniku: Preminula je žena koju je pirotehnička naprava pogodila na svadbi

Policija je priopćila kako je žena koju je večeras oko 19 sati u Šibeniku u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana u blizini katedrale sv. Jakova pogodila pirotehnička naprava (raketa) preminula.

Nakon što je žena pogođena, hitno su je prevezli u Opću bolnicu u Šibeniku. Nažalost, od zadobivenih ozljeda je umrla.

- Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje - navodi policija.

Čitatelji su nam ranije rekli kako je na podu gdje je žena pogođena bila lokva krvi.