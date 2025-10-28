Užas u školi u Zagrebu, brutalno pretučen učenik. Majka: 'Lupali su mu glavom o umivaonik...'

U jednoj osnovnoj školi u Zagrebu jučer je došlo do brutalnog napada među učenicima. Naime, dvojica dječaka iz viših razreda napala su svog vršnjaka u školskom toaletu, udarajući ga po glavi i tijelu te mu više puta lupajući glavom o umivaonik i zid. Nakon napada dječak je nekoliko sati proveo na hitnoj pomoći, gdje je pregledan zbog ozljeda i gubitka sluha na jedno uho.

– Pričekali su ga ispred WC-a, pa ušli za njim. Bila su dvojica. Udarili su mu glavom o umivaonik i zid. Nakon toga satima nije čuo na jedno uho, a ostatak dana proveli smo na hitnoj – ispričala je za Jutarnji list majka napadnutog dječaka.

Kako kaže, njezin sin ide u viši razred te škole i uglavnom se druži s djevojčicama, zbog čega ga dio učenika već duže vrijeme zadirkuje i vrijeđa, nazivajući ga pogrdnim imenima. Dosad su uvrede rješavali s pedagogom, no ovaj put sve je preraslo u fizičko nasilje.

– Povod napadu bio je to što je moj sin zagrlio jednu djevojčicu iz razreda. To je bio prijateljski zagrljaj, ali druga je učenica to snimila i poslala video svom dečku iz drugog razreda, kojemu se to nije svidjelo – objašnjava majka.

Na velikom odmoru dvojica učenika iz susjednog razreda prišla su njezinu sinu, udarila ga i upozorila da se “ne druži s njihovim curama”. – Rekli su mu: ‘Kaj se družiš s tim curama, one su naše vlasništvo.’ Nakon toga su ga, na idućem odmoru, zaskočili u WC-u i pretukli – dodaje.

'Psihički je jako potresen, neko vrijeme ga zadirkuju'

Napad su profesorima prijavile djevojčice koje se s njim druže. Dječak je nakon svega bio vidno potresen, a majka kaže da ga je glava boljela cijeli dan.

– Srećom, nije bilo težih ozljeda, ali psihički je jako potresen. Već neko vrijeme ga zadirkuju, a sad se dogodilo i ovo. Do kraja tjedna sigurno neće ići u školu – rekla je majka, dodajući da napadači nisu dio tzv. “školske bande” o kojoj se posljednjih tjedana pisalo.

Ravnateljica škole potvrdila je incident i najavila sankcije za počinitelje.

– Postupit ćemo prema proceduri u slučajevima vršnjačkog nasilja. Više informacija zasad ne možemo davati – poručila je.

Policija zasad nije uzela izjave od dječaka i njegove majke, no istraga je u tijeku.

Tomašević: Poslodavac je tu država

Cijelu situaciju u školi je novinarima komentirao i Tomislav Tomašević.

– Prvi glas o tome, mi ne možemo poslati prosvjetnu inspekciju, ali možemo vidjeti ima li škola stručni tim, a poslodavac je tu država. Ono što je u našoj nadležnosti to ćemo poduzeti, a inspekcija je u nadležnosti Ministarstva – rekao je Tomašević.