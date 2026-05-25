UŽAS U SLAVONIJI! Mladića oteli i strpali u prtljažnik: Uhitili tri 18-godišnjaka, našli hrpu droge

Trojica 18-godišnjaka iz Slavonskog Broda ovog su vikenda završili u požeškom zatvoru, doznaju 24sata. Kako doznajemo, PU brodsko-posavska dovršila je kriminalističko istraživanje nad trojicom mladića zbog počinjenja više kaznenih djela na štetu dvojice 18-godišnjaka.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su trojica osumnjičenih počinili kaznena djela protupravnog oduzimanja slobode i teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu jednog lakše ozlijeđenog 18-godišnjaka - potvrdila nam je policija.

Neslužbeno, doznajemo da su ga strpali u prtljažnik automobila i pokušali premlatiti. S druge strane, na štetu drugog 18-godišnjaka počinili su kazneno djelo teške tjelesne ozljede.

- Policija je također jučer po nalogu Županijskog suda izvršila pretragu jednog poslovnog prostora kojeg koristi jedan od osumnjičenika - potvrdila nam je brodsko-posavska policija. Tom je prilikom, doznajemo, pronađeno sedam paketića kokaina, težine oko 360 grama.

- Nakon provedenog istraživanja podneseno je posebno izvješće Državnom odvjetništvu, a mladići su predani pritvorskom nadzorniku - zaključuju iz policija. Također, doznajemo i kako je sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu trojici mladića odredio jednomjesečni istražni zatvor.