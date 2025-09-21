Policija je na mjestu događaja te slijedi očevid kojim se utvrđuju okolnosti nesreće
SLETIO U KANAL
Užas u Slavoniji: Motociklist sletio s ceste, teško je ozlijeđen. Helikopterom ga prevezli u KBC
Čitanje članka: < 1 min
Motociklist je ozlijeđen u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Čaglin u naselju Paka. Prema prvim informacijama, motocikl je sletio s kolnika te završio u putnom kanalu, potvrdila je požeško-slavonska policija.
Vozač je teško ozlijeđen, a hitno su ga prevezli helikopterom u Klinički bolnički centar Osijek.
Policija je na mjestu događaja te slijedi očevid kojim se utvrđuju okolnosti nesreće.
