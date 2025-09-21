Obavijesti

SLETIO U KANAL

Užas u Slavoniji: Motociklist sletio s ceste, teško je ozlijeđen. Helikopterom ga prevezli u KBC

Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Motociklist je ozlijeđen u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Čaglin u naselju Paka. Prema prvim informacijama, motocikl je sletio s kolnika te završio u putnom kanalu, potvrdila je požeško-slavonska policija.

Vozač je teško ozlijeđen, a hitno su ga prevezli helikopterom u Klinički bolnički centar Osijek.

Policija je na mjestu događaja te slijedi očevid kojim se utvrđuju okolnosti nesreće.

