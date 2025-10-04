Užas u Slavoniji: Petero mladih automobilom sletjelo u kanal!

Požeško-slavonska policija objavila je kako je u petak navečer došlo do prometne nesreće između mjesta Šeovica i Japaga.

- Vozač (19) je upravljao osobnim automobilom, a uslijed neprilagođene brzine sletio je u putni kanal prilikom čega je došlo do prevrtanja vozila na krov - rekli su iz policije.

Dodaju kako je u nesreći teško ozlijeđen vozač, dok su 16-godišnjak te troje 18-godišnjaka koji su se nalazili kao putnici u vozilu lakše ozlijeđeno.

- Slijedi daljnje utvrđivanje svih okolnosti prometne nesreće, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područni ured Pakrac - kažu iz policije.

Dodaju i kako se u posljednjih 24sata na području PU požeško-slavonske dogodio bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Ulici dr. Franje Tuđmana te prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestu Trenkovo i u Pleternici na Trgu Zrinskog i Frankopana.