Obavijesti

News

Komentari 0
SVI SU OZLIJEĐENI

Užas u Slavoniji: Petero mladih automobilom sletjelo u kanal!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Slavoniji: Petero mladih automobilom sletjelo u kanal!
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Policija je također objavila i kako slijedi daljnje utvrđivanje svih okolnosti ove prometne nesreće...

Požeško-slavonska policija objavila je kako je u petak navečer došlo do prometne nesreće između mjesta Šeovica i Japaga.

- Vozač (19) je upravljao osobnim automobilom, a uslijed neprilagođene brzine sletio je u putni kanal prilikom čega je došlo do prevrtanja vozila na krov - rekli su iz policije. 

STRAVA KRAJ SENJA Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

Dodaju kako je u nesreći teško ozlijeđen vozač, dok su 16-godišnjak te troje 18-godišnjaka koji su se nalazili kao putnici u vozilu lakše ozlijeđeno.

- Slijedi daljnje utvrđivanje svih okolnosti prometne nesreće, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područni ured Pakrac - kažu iz policije. 

U CENTRU ZAGREBA FOTO Nesreća u Zagrebu: Sudar auta i tramvaja u Branimirovoj
FOTO Nesreća u Zagrebu: Sudar auta i tramvaja u Branimirovoj

Dodaju i kako se u posljednjih 24sata na području PU požeško-slavonske dogodio bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Ulici dr. Franje Tuđmana te prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestu Trenkovo i  u Pleternici na Trgu Zrinskog i Frankopana. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva
ODLUKA SUDA

Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva

VKS smatra da Zavadlav nije planirao ubojstva, a pitanje je je li znao u koga puca. Zavadlav je htio srušiti presudu tako da ga se proglasi psihotičnim, pa onda i nevinim. Tvrdi da na snimkama uopće nije on
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
STRAVA KRAJ SENJA

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

Četvero ljudi iz Malte poginulo u nesreći u mjestu Bunica. Sletjeli su s Jadranske magistrale u more. Policajac ih pokušao spasiti, ali bezuspješno. Ronioci izvlačili beživotna tijela
'Policajac iz Senja skočio je u hladno more. Zaronio je na 16 m. Nije mogao otvoriti vrata'
TRAGEDIJA

'Policajac iz Senja skočio je u hladno more. Zaronio je na 16 m. Nije mogao otvoriti vrata'

Policajac Jasmin Mujaković iz Policijske postaje Senj među prvima je došao do mjesta nesreće gdje je poginulo četvero u slijetanju auta. Prema svjedocima, dao je sve od sebe da ih spasi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025