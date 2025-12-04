Užas u Splitu: Policajac teško ranjen oštrim predmetom, traje potraga za napadačem

U srijedu oko 22, 45 sati u Splitu, na području Bilice, oštrim predmetom je ozlijeđen policijski službenik koji se nalazio izvan službe i bio je odjeven u civilnu odjeću. Odveden je u bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Ima teške tjelesne ozlijede i zadržali su ga u bolnici, objavila je splitska policija. Traga se za počiniteljem.



U tijeku je očevid kojim rukovodi zamjenik državnog odvjetnika.

