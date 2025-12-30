Užas u Srbiji: Dječaka pržili bakljom, od udaraca zadobio teške ozljede jetre i slezene

Maskirani napadači brutalno su u četvrtak navečer u Zemunu mučili 15-godišnjeg dječaka, tukli ga drvenim palicama po cijelom tijelu te mu bakljom nanosili teške opekline po nogama i genitalijama. Zbog siline udaraca dječak je zadobio teške ozljede jetre i slezene te je s teškim unutarnjim krvarenjem hitno prebačen u jedinicu intenzivne njege, piše Telegraf.

Napad se dogodio u Ugrinovačkoj ulici, gdje se dječak u večernjim satima nalazio u društvu nekoliko vršnjaka. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o unaprijed isplaniranoj zasjedi.

Dva automobila naglo su presjekla put grupi djece, a iz vozila je izašlo više nepoznatih osoba s fantomkama na glavama. Navodno su ih prvo pitali: “Za koga navijaš?” U nastaloj panici ostali dječaci uspjeli su pobjeći, no 15-godišnjak je ostao sam i postao meta napadača.

Napadači su ga potom nemilosrdno tukli drvenim palicama, posebno u predjelu trbuha, zbog čega su mu teško oštećeni jetra i slezena. Nakon toga su zapalili baklju i koristili je kao sredstvo mučenja.

Treće osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu u suradnji s policijom pokrenulo je opsežnu istragu. Analiziraju se snimke nadzornih kamera iz Ugrinovačke ulice i okolnih pravaca prema Novom Beogradu i Altini, provjeravaju se mobilne komunikacije, a s mjesta događaja izuzeti su tragovi i predmeti koji bi mogli pomoći u identifikaciji napadača.

Zbog iznimno teških ozljeda, pravni stručnjaci ne isključuju mogućnost da se kazneno djelo prekvalificira iz teške tjelesne ozljede u pokušaj teškog ubojstva.