Obavijesti

News

NA INTENZIVNOJ JE

Užas u Srbiji: Dječaka pržili bakljom, od udaraca zadobio teške ozljede jetre i slezene

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Srbiji: Dječaka pržili bakljom, od udaraca zadobio teške ozljede jetre i slezene
Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/ILUSTRACIJA

Zbog iznimno teških ozljeda, pravni stručnjaci ne isključuju mogućnost da se kazneno djelo prekvalificira iz teške tjelesne ozljede u pokušaj teškog ubojstva.

Maskirani napadači brutalno su u četvrtak navečer u Zemunu mučili 15-godišnjeg dječaka, tukli ga drvenim palicama po cijelom tijelu te mu bakljom nanosili teške opekline po nogama i genitalijama. Zbog siline udaraca dječak je zadobio teške ozljede jetre i slezene te je s teškim unutarnjim krvarenjem hitno prebačen u jedinicu intenzivne njege, piše Telegraf.

Napad se dogodio u Ugrinovačkoj ulici, gdje se dječak u večernjim satima nalazio u društvu nekoliko vršnjaka. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o unaprijed isplaniranoj zasjedi.

Dva automobila naglo su presjekla put grupi djece, a iz vozila je izašlo više nepoznatih osoba s fantomkama na glavama. Navodno su ih prvo pitali: “Za koga navijaš?” U nastaloj panici ostali dječaci uspjeli su pobjeći, no 15-godišnjak je ostao sam i postao meta napadača.

Napadači su ga potom nemilosrdno tukli drvenim palicama, posebno u predjelu trbuha, zbog čega su mu teško oštećeni jetra i slezena. Nakon toga su zapalili baklju i koristili je kao sredstvo mučenja.

Treće osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu u suradnji s policijom pokrenulo je opsežnu istragu. Analiziraju se snimke nadzornih kamera iz Ugrinovačke ulice i okolnih pravaca prema Novom Beogradu i Altini, provjeravaju se mobilne komunikacije, a s mjesta događaja izuzeti su tragovi i predmeti koji bi mogli pomoći u identifikaciji napadača.

Zbog iznimno teških ozljeda, pravni stručnjaci ne isključuju mogućnost da se kazneno djelo prekvalificira iz teške tjelesne ozljede u pokušaj teškog ubojstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina
JAKO OPASNO I KAŽNJIVO!

VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina

Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu Osnovne škole Julija Klovića
FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'
JEDNA OSOBA U BOLNICI

FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'

Prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena jedna osoba dogodila se na na križanju Avenije Pape Ivana Pavla II. i državne ceste D31 u ponedjeljak oko 13.15 sati. Dijelovi auta razletjeli su se cestom
FOTO Marija zna kakva će biti 2026., Lucijin kalendar piše 50 godina: 'Čuvam ga od zaborava'
ZAPISUJE GA OD 15. GODINE

FOTO Marija zna kakva će biti 2026., Lucijin kalendar piše 50 godina: 'Čuvam ga od zaborava'

Marija Ritoša (63) već 50 godina piše Lucijin kalendar, koji služi za predviđanje vremena u novoj godini. ‘Nadam se da će me naslijediti nećakinja’, kaže Marija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025