Užas u Tovarniku, početak rata koji će trajati osam godina i rođendan slavnog Hobita Bilba

Dobrodošli u vremeplov kroz 22. rujna! Danas vas vodimo od Slavonije do dalekog Irana, uz pokoju dozu književne magije i znanstvenih otkrića!

Prisjetimo se 1991. godine, kada je Hrvatska krvarila za svoju slobodu. Na današnji dan Srbi su okupirali Tovarnik, a tragično je stradalo čak 68 Hrvata, a za taj zločin još nitko nije kazneno odgovarao.

Istog dana cijeli korpus JNA u Varaždinu predao se s kompletnim naoružanjem! Vojarna u Varaždinu tada je bila, uz zagrebačku, najveća u Hrvatskoj. U Zagrebu je pak JNA pucala po civilnim objektima, ubijeno je dvoje ljudi, a osmero ranjeno.

Iz Hrvatske skačemo u svijet: 1980. godine počeo je krvavi Iračko-iranski rat, koji će potrajati dugih osam godina i odrediti sudbinu Bliskog istoka.

Za ljubitelje povijesti, 1862. američki predsjednik Abraham Lincoln objavio je kraj ropstva u južnim državama SAD-a. Povijesni trenutak koji je promijenio svijet!

A za ljubitelje legendarne književnosti - na današnji dan imaginarne 1290. rođen je Bilbo Baggins, hobit koji je osvojio srca milijuna čitatelja diljem svijeta!

Ne zaboravimo ni slavne rođendane: danas su rođeni hrvatski književnik Marino Zurl (1929.) i boksač Ivan Prebeg (1933.), ali i znanstveni genij Michael Faraday (1791.), otac električnog motora!

A 1692. u Americi je posljednji put netko obješen zbog optužbe za vještičarenje.