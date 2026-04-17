Užas u Varaždinu: Muškarac fizički napao 53-godišnjakinju

Varaždinska policija traga za nepoznatim muškarcem koji je u četvrtak navečer u Parku mladih fizički napao 53-godišnjakinju. Žena je ozlijeđena, no policija zasad ne iznosi detalje o težini njezinih ozljeda niti o motivu napada.





- U vezi navedenog, policija provodi kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja - priopćili su iz policije.