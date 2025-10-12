Obavijesti

News

Komentari 0
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Piše Bogdan Blotnej, Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
1

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.

Dok sam prolazio, čuo sam povišene tonove i galamu, pa sam zastao da vidim što se događa. Prema onome što sam uspio čuti i vidjeti, jedan muškarac je napao bolničko osoblje nožem i navodno da je neko od osoblja bio ranjen. Potom je navodno i sam sebe ranio.

Ispričao nam je to svjedok napada koji se slučajno zatekao u Općoj bolnici Virovitica u noći na nedjelju. Kako nam je rekao, sve se odvijalo oko 4 sata, a koji je bio motiv napada nitko ondje nije znao.

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata. Čitatelj nam je rekao kako je na intervenciju stiglo jako puno policije. Muškarca su vezali lisicama, a pod je bio pun krvi.

Iz PU virovitičko-podravske tijekom nedjelje se nisu oglašavali o napadu te su samo obećali provjeriti informaciju. Sam ravnatelj OB Virovitica Dinko Blažević tijekom nedjelje nije bio dostupan, dok bolničko osoblje nije moglo komentirati slučaj.

- Zabranjeno nam je govoriti bolničkim pravilnicima - kratko su odgovorili.

Pitanja o napadu poslali smo im i na mail te ćemo odgovore objaviti čim ih pošalju.

IZ VIROVITICE JE PREVEZLI U ZAGREB Izbodenu psihijatricu prebacili u KB Dubrava: 'Tako je tražila njezina obitelj'. Ona je stabilno
Izbodenu psihijatricu prebacili u KB Dubrava: 'Tako je tražila njezina obitelj'. Ona je stabilno

Inače, ovaj slučaj jako podsjeća na onaj od prije dvije godine kad je, također u Virovitici, napadnuta psihijatrica Elvira Koić (60). Nju je u njezinoj ordinaciji u Gajevoj ulici napala tada 37-godišnja pacijentica i ubola je nožem.

Liječnica je prevezena u Opću bolnicu Virovitica gdje su joj kolege sanirali teške ozljede na vratu. Napadačica ju je ubola više od 20 puta po licu, leđima, glavi, rukama. Tada se otkrilo kako je uhićena napadačica zaposlenica jedne škole. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'
NEVJEROJATNO

FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'

Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Na ulazu stoji natpis 'Na vlastitu odgovornost'. Dijete je, kažu iz policije, povuklo kozu za rog te je ona dijete ogrebala.
Upaljen je alarm! Bez milijardi iz Unije nemoguće je financirati javne plaće u ovim iznosima
KRIZA DRŽAVE?

Upaljen je alarm! Bez milijardi iz Unije nemoguće je financirati javne plaće u ovim iznosima

NOVI EXPRESS Procjenjuje se da europski fondovi generiraju oko dva postotna boda realnog rasta BDP-a i, da njih nema, domaće stope rasta kretale bi se oko jedan posto - premalo da bi se financirala dostignuta javna potrošnja.
Muškarac (78) umro nakon teških ozljeda u Koprivnici. Policija uhitila ženu (54)
STRAVA

Muškarac (78) umro nakon teških ozljeda u Koprivnici. Policija uhitila ženu (54)

Sumnja se da se osumnjičena u četvrtak, u kući na koprivničkom području, verbalno i fizički sukobila s članom obitelji (78), koji je uslijed sukoba pao na tlo te zadobio tešku tjelesnu ozljedu od koje je preminuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025