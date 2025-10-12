Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Dok sam prolazio, čuo sam povišene tonove i galamu, pa sam zastao da vidim što se događa. Prema onome što sam uspio čuti i vidjeti, jedan muškarac je napao bolničko osoblje nožem i navodno da je neko od osoblja bio ranjen. Potom je navodno i sam sebe ranio.

Ispričao nam je to svjedok napada koji se slučajno zatekao u Općoj bolnici Virovitica u noći na nedjelju. Kako nam je rekao, sve se odvijalo oko 4 sata, a koji je bio motiv napada nitko ondje nije znao.

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata. Čitatelj nam je rekao kako je na intervenciju stiglo jako puno policije. Muškarca su vezali lisicama, a pod je bio pun krvi.

Iz PU virovitičko-podravske tijekom nedjelje se nisu oglašavali o napadu te su samo obećali provjeriti informaciju. Sam ravnatelj OB Virovitica Dinko Blažević tijekom nedjelje nije bio dostupan, dok bolničko osoblje nije moglo komentirati slučaj.

- Zabranjeno nam je govoriti bolničkim pravilnicima - kratko su odgovorili.

Pitanja o napadu poslali smo im i na mail te ćemo odgovore objaviti čim ih pošalju.

Inače, ovaj slučaj jako podsjeća na onaj od prije dvije godine kad je, također u Virovitici, napadnuta psihijatrica Elvira Koić (60). Nju je u njezinoj ordinaciji u Gajevoj ulici napala tada 37-godišnja pacijentica i ubola je nožem.

Liječnica je prevezena u Opću bolnicu Virovitica gdje su joj kolege sanirali teške ozljede na vratu. Napadačica ju je ubola više od 20 puta po licu, leđima, glavi, rukama. Tada se otkrilo kako je uhićena napadačica zaposlenica jedne škole.