Užas u Zagrebu: Autom udario zaštitara s leđa, pa se vozio u rikverc i prešao mu preko noge

Drama se odvijala nedjelju poslijepodne na zagrebačkoj Borongajskoj cesti. Nakon svađe ispred jedne trgovine, 27-godišnji zaštitar završio je u bolnici.

Prema podacima policije, oko 17.40 sati dvije muške i jedna ženska osoba najprije su ušle u verbalni sukob sa zaštitarom. Nakon prepirke udaljile su se, a on ih je krenuo tražiti hodajući nogostupom.

U tom trenutku jedan od sudionika sukoba sjeo je u Opel Corsu zagrebačkih registarskih oznaka, popeo se vozilom na nogostup i s leđa udario zaštitara. Mladić je od siline naleta pao na tlo, no tu nije bio kraj. Vozač je potom krenuo unatrag i automobilom mu prešao preko noge.

Ozlijeđeni 27-godišnjak prevezen je u KBC Zagreb, gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti napada i pronašli počinitelji.