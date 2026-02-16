Obavijesti

News

Komentari 0
LAKŠE JE OZLIJEĐEN

Užas u Zagrebu: Autom udario zaštitara s leđa, pa se vozio u rikverc i prešao mu preko noge

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Zagrebu: Autom udario zaštitara s leđa, pa se vozio u rikverc i prešao mu preko noge
Zagreb: Autobus ZET-a pokupio nekoliko automobila na križanju Heinzleove i Vukovarske | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Nakon verbalnog sukoba ispred trgovine, vozač Opel Corse udario 27-godišnjaka s leđa i prešao mu preko noge

Admiral

Drama se odvijala nedjelju poslijepodne na zagrebačkoj Borongajskoj cesti. Nakon svađe ispred jedne trgovine, 27-godišnji zaštitar završio je u bolnici.

Prema podacima policije, oko 17.40 sati dvije muške i jedna ženska osoba najprije su ušle u verbalni sukob sa zaštitarom. Nakon prepirke udaljile su se, a on ih je krenuo tražiti hodajući nogostupom.

U tom trenutku jedan od sudionika sukoba sjeo je u Opel Corsu zagrebačkih registarskih oznaka, popeo se vozilom na nogostup i s leđa udario zaštitara. Mladić je od siline naleta pao na tlo, no tu nije bio kraj. Vozač je potom krenuo unatrag i automobilom mu prešao preko noge.

Ozlijeđeni 27-godišnjak prevezen je u KBC Zagreb, gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti napada i pronašli počinitelji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026