UŽAS U ZAGREBU Mladić (21) pokušao ubiti člana obitelji!

Zagrebačka policija prijavila je za pokušaj teškog ubojstva 21-godišnjaka koji je u ponedjeljak oko 6,20 sati, u obiteljskoj kući na Peščenici, nakon svađe i fizičkog sukoba oštrim predmetom više puta izudarao 43-godišnjeg člana obitelji po glavi, vratu i rukama.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), teško ozlijeđenom 43-godišnjaku pružena je liječnička pomoć u Kliničkoj bolnici Dubrava, dok je 21-godišnjak uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava za teško ubojstvo u pokušaju dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu, kažu u policiji.