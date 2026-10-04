Šok u Zagrebu: Pilom rezao daske, porezao se i preminuo

Muškarac (72) preminuo je u užasnoj nesreći do koje je došlo u subotu oko podneva na području Susedgrada, izvijestila je zagrebačka policija.

Muškarac je kružnom ručnom pilom rezao drvene daske pri čemu je slučajno sebe porezao po nozi te je preminuo na mjestu događaja, navodi se

Dodaju da je nakon obavljenog očevida, tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.