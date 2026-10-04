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POLICIJA POTVRDILA

Šok u Zagrebu: Pilom rezao daske, porezao se i preminuo

Piše Luka Safundžić,
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Šok u Zagrebu: Pilom rezao daske, porezao se i preminuo
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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Nakon obavljenog očevida, tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, rekla je policija

Muškarac (72) preminuo je u užasnoj nesreći do koje je došlo u subotu oko podneva na području Susedgrada, izvijestila je zagrebačka policija. 

Muškarac je kružnom ručnom pilom rezao drvene daske pri čemu je slučajno sebe porezao po nozi te je preminuo na mjestu događaja, navodi se

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Dodaju da je nakon obavljenog očevida, tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

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