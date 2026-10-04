Nakon obavljenog očevida, tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, rekla je policija
POLICIJA POTVRDILA
Šok u Zagrebu: Pilom rezao daske, porezao se i preminuo
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Muškarac (72) preminuo je u užasnoj nesreći do koje je došlo u subotu oko podneva na području Susedgrada, izvijestila je zagrebačka policija.
Muškarac je kružnom ručnom pilom rezao drvene daske pri čemu je slučajno sebe porezao po nozi te je preminuo na mjestu događaja, navodi se
Dodaju da je nakon obavljenog očevida, tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.
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