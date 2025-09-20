Na mjestu nesreće je velik broj policije i Hitna pomoć
HITNA I POLICIJA NA TERENU
Užas u Zagrebu: Sudarili se autobus ZET-a i motociklist
Teška nesreća dogodila se u subotu u večernjim satima na zagrebačkom Črnomercu, kod skretanja s Ilice u Zagrebačku ulicu.
Prema informacijama Jutarnjeg, došlo je do sudara motociklista i autobusa ZET-a. Na mjestu nesreće je velik broj policije i Hitna pomoć. Nije poznato ima li ozlijeđenih.
