Užas u Zagrebu: Sudarili se autobus ZET-a i motociklist

Teška nesreća dogodila se u subotu u večernjim satima na zagrebačkom Črnomercu, kod skretanja s Ilice u Zagrebačku ulicu.

Prema informacijama Jutarnjeg, došlo je do sudara motociklista i autobusa ZET-a. Na mjestu nesreće je velik broj policije i Hitna pomoć. Nije poznato ima li ozlijeđenih.