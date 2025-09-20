Obavijesti

Komentari 3
HITNA I POLICIJA NA TERENU

Užas u Zagrebu: Sudarili se autobus ZET-a i motociklist

Piše Antonela Šaponja,
Užas u Zagrebu: Sudarili se autobus ZET-a i motociklist
Na mjestu nesreće je velik broj policije i Hitna pomoć

Teška nesreća dogodila se u subotu u večernjim satima na zagrebačkom Črnomercu, kod skretanja s Ilice u Zagrebačku ulicu.

Prema informacijama Jutarnjeg, došlo je do sudara motociklista i autobusa ZET-a. Na mjestu nesreće je velik broj policije i Hitna pomoć. Nije poznato ima li ozlijeđenih. 

