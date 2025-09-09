Na raskrižju Slavonske avenije i Ulice III. Resnik, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali teretni automobil i pješakinja pri čemu je pješakinja smrtno stradal
IZVIJESTILA POLICIJA
Užas u Zagrebu: Teretni auto naletio na pješakinju, umrla je
Pješakinja je preminula u Zagrebu u utorak ujutro u naletu teretnog automobila, izvijestila je policija.
- Danas oko 8.30 u Zagrebu, na raskrižju Slavonske avenije i Ulice III. Resnik, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali teretni automobil i pješakinja pri čemu je pješakinja smrtno stradala - kažu iz zagrebačke policije.
Očevid je u tijeku.
