Austrijansku su prijavili za nesavjesno liječenje, nakon što je tijekom poroda blizanaca u stanu preminulo jedno dijete. Žena je bila u stanu u svojstvu ovlaštene primalje
KAZNENO PRIJAVILI PRIMALJU
Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)
Zagrebačka policija kazneno je prijavila 69-godišnju Austrijanku pod sumnjom u nesavjesno liječenje, izvijestili su u srijedu.
Nakon istrage, utvrdili su da je u noćnim satima 4. na 5. rujna na području Zagreba, 69-godišnja državljanka Austrije u svojstvu međunarodne ovlaštene primalje, pomagala u stanu 42-godišnjakinji tijekom poroda blizanaca kojom prilikom je jedno dijete preminulo.
Osumnjičena 69-godišnja državljanka Austrije je uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičena je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke.
