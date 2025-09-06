Obavijesti

KAZNENO PRIJAVILI PRIMALJU

Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)

Piše 24sata,
Zagreb: Policija na Trgu kralja Tomislava | Foto: Antonio Jakus/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Austrijansku su prijavili za nesavjesno liječenje, nakon što je tijekom poroda blizanaca u stanu preminulo jedno dijete. Žena je bila u stanu u svojstvu ovlaštene primalje

Zagrebačka policija kazneno je prijavila 69-godišnju Austrijanku pod sumnjom u nesavjesno liječenje, izvijestili su u srijedu. 

Nakon istrage, utvrdili su da je u noćnim satima 4. na 5. rujna na području Zagreba, 69-godišnja državljanka Austrije u svojstvu međunarodne ovlaštene primalje, pomagala u stanu 42-godišnjakinji tijekom poroda blizanaca kojom prilikom je jedno dijete preminulo.

Osumnjičena 69-godišnja državljanka Austrije je uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje.
 
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičena je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke.
 

