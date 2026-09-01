UŽAS U ZAGREBU Uginuo pas u stanu u kojem je izbio požar. Bio je na kisiku, ali nije izdržao...

U Mesničkoj ulici u Zagrebu izbio je požar u stanu od 25 kvadrata na drugom katu, a vatrogasci su na teren izišli po dojavi u utorak oko 15.50 sati. U stanu su pronašli psa koji je davao znakove života, nakon čeka su ga u suradnji s Dumovcem hitno spojili na kisik. Nažalost, pas je nakon toga uginuo, kažu nam iz JVP Grada Zagreba.

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Požar su brzo lokalizirali. U stan su ušli kroz krov preko ljestvi, a unutra nisu pronašli osobe. Vatra je zahvatila jednu prostoriju od oko 10 kvadrata, koja je potpuno izgorjela. Iz stana su iznijeli su plinsku bocu koja je bila zahvaćena otvorenim plamenom, a nakon toga je ohladili vodom. U tijeku je gašenje aktivnog zgarišta i iznošenje stvari vani. Uginulog psa preuzet će veterinarska služba koju je pozvala policija.

Kako nam javljaju čitatelji, Frankopanskom su projurili vatrogasci, a ulica je bila puna dima.

- Vidjela sam vatrogasna vozila kako jure u Frankopanskoj, sve se zadimilo. Osjećao se jak dim - kaže nam jedna čitateljica, dok druga dodaje da je netko navodno ostavio upaljen štednjak, ali oko 16.45 dim se znatno smanjio, tvrdi čitateljica.