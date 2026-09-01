HOROR Žena otkrila da joj je bivši serijski ubojica, a njezin otac jedna od žrtava: 'Prebolno'

Žena čijeg je oca ubio njezin bivši dečko, za kojeg se ispostavilo da je serijski ubojica, opisala je osjećaj užasa zbog izopačenih zločina koje je počinio čovjek s kojim je nekad dijelila život. Amber Carter (34) bila je u šestogodišnjoj vezi s Jeremyjem Harrisom i s njim ima dijete, no nije ni slutila mračnu tajnu koju skriva, prenosi Mirror.

Amber je Harrisa upoznala 2013. godine preko zajedničkih prijatelja. Opisala ga je kao "smiješnog, šarmantnog i sjajnog sugovornika". Ubrzo su započeli vezu i 2015. dobili prvo zajedničko dijete. Međutim, njihova šestogodišnja veza pokazala se vrlo burnom. Amber tvrdi da je Harris bio nasilan prema njoj te se borio s problemima mentalnog zdravlja i ovisnosti. Napokon je prekinula vezu 2018. godine i kasnije se s djecom preselila k ocu kako bi dobila dodatnu podršku.

​- Bio je najbolji tata na svijetu. Odrasla sam kao jedinica, pa sam ja bila njegov svijet, a on je bio moj najbolji prijatelj. Mnogi kažu da sam bila tatina djevojčica - prisjetila se Amber.

Nakon prekida, Harris i Amber bili su razdvojeni dvije godine. U tom je razdoblju on ubio njezinog voljenog oca, Blaira Cartera (60), dok je pokušavao ući u trag upravo njoj. Šok tu nije stao. Amber je kasnije saznala da je u tjednima koji su prethodili ubojstvu njezinog oca, Harris nasumično usmrtio još troje neznanaca u bizarnom nizu zločina koji su potresli Teksas.

​- Nikad nisam mogla zamisliti da bi Jeremy učinio nešto ovako ekstremno - rekla je Amber, koja radi u marketingu i živi u Dallasu.

​- Bila sam užasnuta i slomljenog srca što je netko koga sam toliko voljela u jednom razdoblju života mogao učiniti nešto tako strašno. Osjećam da se nosi s teškom mentalnom bolešću i drago mi je što je na mjestu gdje ne može nauditi nevinim ljudima, ili doći po mene i moju djecu.

Foto: Instagram

​- Mislila sam da će se njemu neizbježno nešto prvo dogoditi, možda da će se potući s krivim ljudima ili doživjeti prometnu nesreću u pijanom stanju. Šokirana sam i tužna zbog ostalih žrtava i njihovih obitelji. Mislim da je doživotni zatvor najgora kazna za njega.

Kobni dan i stravično otkriće

Amber je živjela s ocem sve do njegove šokantne smrti 18. studenog 2020. godine. U danima koji su prethodili tragediji, bila je u kontaktu s Jeremyjem, koji je neprestano zahtijevao da mu kaže gdje se nalazi, što je ona odbijala. Posljednji dan koji je provela s ocem započeo je kao i svaki drugi. Vratila se s noćne smjene kako bi odvela djecu u školu.

​- U našem posljednjem razgovoru, tata je svima poželio sjajan dan, pokazujući na svako od djece, jedno po jedno, i govoreći im da su super. Dok smo djeca i ja izlazili kroz ulazna vrata, pozdravili smo se i rekli si 'volim te'.

Ništa nije slutilo na zlo sve dok se nije vratila kući oko 11 sati. Kada se približila, vidjela je da policijski automobili blokiraju cestu i da su parkirani točno ispred očeve kuće. O ovom slučaju izvijestili su i svjetski mediji.

​- Nisam bila sigurna što se događa. Slanje poruke i zvala sam tatu, ali nije se javljao, iako sam vidjela da mu je auto još uvijek na prilazu. To je bio prvi veliki znak da mu se možda nešto dogodilo, ali nisam još htjela tako razmišljati. Počela sam se stvarno brinuti.

Kada je policajcima rekla da živi u kući koju su okružili, obavijestili su je da je unutra pronađeno tijelo, ali da još nije identificirano.

​- Moj um nije mogao shvatiti što mi policajac govori. Isti policajac me pitao tko bi sve trebao biti u kući. Rekla sam mu da u to vrijeme u kući ne bi trebao biti nitko osim mog oca. Tada su me zamolili da ugasim auto, izađem i sjednem na rubnik.

Dok je polako shvaćala da je njezin otac vjerojatna žrtva, policija ju je pitala ima li kakvih "problematičnih odnosa".

​- Pitali su me mogu li se sjetiti nekoga tko bi želio nauditi mom ocu ili meni. To me natjeralo da pomislim na Jeremyja, što sam im i rekla.

Foto: Collin County Jail

Sljedećeg dana, dok je bila shrvana gubitkom oca i privremeno smještena u hotelu s djecom, Amber je primila poziv policije. Rekli su joj da imaju osumnjičenika u pritvoru. Ispostavilo se da je to njezin bivši partner, Jeremy Harris.

​- Nisam htjela vjerovati da je to učinio i pokušavala sam shvatiti zašto.

U roku od nekoliko dana saznala je još šokantnijih vijesti. Harris je bio povezan s još tri smrtonosne pucnjave koje su se dogodile u tjednima prije ubojstva njezinog oca. Krajem listopada 2020. upucao je i ubio 19-godišnjeg studenta Jadena Urreu. Dva tjedna kasnije, usmrtio je 36-godišnjeg Adama Gautreaua i 57-godišnjeg Kennetha Jeromea Hamiltona. Nekoliko dana nakon toga, smrtno je ustrijelio Blaira Cartera, Amberinog oca, prije nego što je zapalio njegovu kuću. Harris je 2023. godine priznao krivnju za počinjenje četiri ubojstva i sada služi kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja.

Amber, koja još uvijek ne zna kako joj je Harris uspio ući u trag, danas se nosi s posljedicama.

​- Bilo je stresno. Postoji osjećaj da kroz život idem sama. Postalo mi je još teže vjerovati ljudima. Definitivno sam svjesnija koga puštam u svoj život i blizu sebe. Nedostaje mi moj tata, njegov smisao za humor, njegovi svakodnevni rock koncerti i način na koji je prolazio kroz dan. Bio je podrška, pun znanja i urnebesan, nikad sebe nije shvaćao preozbiljno.

U vrijeme ubojstava Amber je bila u novoj vezi, a dva tjedna nakon gubitka oca otkrila je da je trudna sa sinom. Od te strašne epizode, njezin je fokus, kaže, na oporavku i obitelji.

​- Trebalo je puno truda i vremena da se moja djeca i ja ponovno izgradimo i prilagodimo, ali osjećam da smo sada dobro koliko možemo biti. Moja nada za budućnost je da moja djeca nastave rasti u zdravom smjeru s jasnim granicama o tome kako zaštititi sebe i svoja srca - zaključila je.

*uz korištenje AI-ja