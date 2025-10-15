Obavijesti

News

Komentari 9
TEŠKA INTERVENCIJA

UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci
Foto: 24sata

Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce. Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u KBC Sestre Milosrdnice

Zagrebački vatrogasci uspjeli su izvući ženu koja je oko 11.13 sati završila zarobljena ispod kombija na Prilazu Gjure Deželića u Zagrebu.

Prema prvim informacijama, vozač je vozio unazad te je naletio na stariju ženu. Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce JVP-a Grada Zagreba. Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u KBC Sestre Milosrdnice.

Očevid je u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život
U KBC-U ZAGREB JE

Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život

Danas smo imali Dane kruha, po odlasku učenika kući ispred školske dvorane se dogodio nemili događaj. Učenik je zadobio ozljedu, pružena mu je prva pomoć, pozvana je hitna i prevezeno je u bolnicu, rekla nam je ravnateljica
Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'
DRAMA U BEDEKOVČINI

Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'

Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice - rekao je otac učenika koji je ranio kolegu
Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'
TUKLI I SNIMALI

Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

Na adresu redakcije dobili smo snimku koja je nastala na području Splita gdje dva mladića iz sve snage udaraju starijeg čovjeka koji sjedi na klupi. Treći ih snima. Na snimci je i djevojka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025