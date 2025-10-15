Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce. Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u KBC Sestre Milosrdnice
TEŠKA INTERVENCIJA
UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci
Čitanje članka: < 1 min
Zagrebački vatrogasci uspjeli su izvući ženu koja je oko 11.13 sati završila zarobljena ispod kombija na Prilazu Gjure Deželića u Zagrebu.
Prema prvim informacijama, vozač je vozio unazad te je naletio na stariju ženu. Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce JVP-a Grada Zagreba. Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u KBC Sestre Milosrdnice.
Očevid je u tijeku.
