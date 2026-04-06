Motociklist poginuo u Zaprešiću

U sudaru u Zaprešiću poginuo je motociklist. Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili da je do nesreće došlo oko 16 sati i 40 minuta u Ulici Matije Skurjenije.

U nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo te jedan motociklist, koji je smrtno stradao.

Očevid je u tijeku, a promet spomenutom ulicom obustavljen je na dionici od Ulice Ivana Mažuranića do Ulice Antuna Mihanovića.