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PAS TRAŽI NOVI DOM

Užasan slučaj zlostavljanja psa: 'Pomogao sam spasiti ga, a dao sam otkaz radniku istog trena'

Piše Luka Safundžić,
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Užasan slučaj zlostavljanja psa: 'Pomogao sam spasiti ga, a dao sam otkaz radniku istog trena'
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Foto: Facebook
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Nakon što se društvenim mrežama proširila snimka zlostavljanja psa na zagrebačkim Srednjacima, javnost je reagirala. Psa Tedija su uspjeli spasiti, a sad mu traže smještaj

Radniku sam najavio da će dobiti otkaz, velik je pritisak javnosti na mene, rekao je vlasnik privatne sanitetske tvrtke u kojoj je zaposlen jedan od aktera užasne snimke zlostavljanja psa na zagrebačkim Srednjacima, a koja se širi društvenim mrežama.

Naime, na snimci se vidi muškarac koji na balkonu nekim predmetom udara psa, dok na drugoj mlađa žena krpom ili sličnim predmetom udara životinju po glavi, a potom i nogom. Navodno je riječ o ocu i kćeri. Brzo se doznalo i kako je psu ime Tedi i spašen je, a za njega se traži privremeni ili trajni smještaj.

Foto: ANIMALEX

Muškarac sa snimke odjeven je u odoru nalik na onu koju nose djelatnici Hitne pomoći, a zaposlen je kao vozač u privatnoj tvrtki. Vlasnik tvrtke kaže da je zaposlenika poznavao kao pristojnog čovjeka.

- Taj čovjek je već 20 godina tu. Pomogli smo mu kad mu je supruga umrla, a on ostao s djetetom. Radio je zadnje tri godine kao vozač i nitko se nikad nije žalio na njega. Ja sam u blizini njih i nikad stvarno nisam čuo psa da cvili. Također, nitko od djelatnika ništa mi nije rekao - izjavio nam je.

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Nakon što je dobio snimku, razgovarao je s radnikom, koji mu je rekao da je snimka stara pet ili šest mjeseci, koliko je pas navodno i bio kod njih. Prema njegovim riječima, Tedi je ostajao na balkonu dok je muškarac bio na poslu, a dijete u školi.

- Ja stvarno nisam znao, ja sam njega poznavao kao pristojnog čovjeka. Spasili smo psa, popeli smo se ljestvama na balkon i uzeli ga - rekao je vlasnik te dodao da ga je zbog cijelog slučaja u uredu posjetila i nepoznata žena te ga pljunula.

U spašavanje Tedija uključili su se građani, a o slučaju su obaviješteni policija, komunalno redarstvo, Državni inspektorat i sklonište Dumovec.

- Ljudi zovu i prijete nam, ja stvarno želim reći da mi ništa nismo znali. Ne mogu reći je li bilo zlostavljanja ili nije, ja ne ulazim ljudima u kuće - rekao nam je vlasnik.

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