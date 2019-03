Užasi zadarskog Centra: Tijelo mu je bilo stopljeno s krevetom

Čeka se petak, kada je nova sjednica Upravnog vijeća zadarskog Centra za socijalnu skrb i na kojoj bi se trebalo odlučiti o ravnateljici Centra Vesni Burčul. Resorna ministrica Nada Murganić zatražila je njezinu "glavu", među ostalim vjerojatno da bi sačuvala svoju političku "pozadinu". Povod je bio stravičan čin oca (54) koji je pobacao svoju maloljetnu djecu s prvog kata kuće na betonsko dvorište na Pagu. Obitelj je godinama bila u tretmanu zadarskog Centra za socijalnu skrb, a i otac i majka imaju pravomoćnu sudsku presudu za zanemarivanje djece. U Centar je došla inspekcija, a nakon toga zatraženo je pismeno očitovanje ravnateljice te na koncu slijedi odluka o njezinoj smjeni. Ravnateljica Burčul mandat inače istječe 16. ožujka, a na novi natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja, javila se jedina.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Afere i kaznena djela ravnatelja

Ravnatelji Centra za socijalnu skrb u Zadru odlazili su i ranije, i to popraćeni aferama i kriminalnim radnjama, a da se ništa vidljivo nakon toga ne bi promijenilo u radu tog centra. Čvrsto zatvoren Centar, neprobojan za utjecaj javnosti pod vječitim izgovorom zaštite štićenika, na koju se redovito pozivala i aktualna ravnateljica, stravično je zakidao upravo štićenike o kojima je trebao brinuti.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204811 / Videovijesti, 03.04.19.]

Nenad Nikpalj (45) mrtav je ležao u svojem krevetu dvije godine, dok su uz njega živjeli majka i mlađi mu brat. Bili smo kod njih nakon što je slučaj izbio u javnost. Njegovo je mrtvo tijelo bilo do te mjere stopljeno s krevetom da se više nije znalo gdje su mu obrisi. Nakon što su gotovo mumificirano tijelo uspjeli izdvojiti i prevesti na odjel Patologije, u krevetu je ostala duboka rupa u obliku ljudskog tijela.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Spavali pored trupla i djelatnike centra gađali kamenjem

U maloj kućici s okućnicom među velikim trgovačkim centrima u Zadru zaudaralo je još mjesecima, što zbog dvije godine starog mrtvog tijela, što zbog sveopćeg nereda u kući koja je nije bila za normalno stanovanje. Ta obitelj bila je u tretmanu Centra za socijalnu skrb, a nakon izbijanja afere koja je odjeknula i u svjetskim medijima, "pao " je ravnatelj Predrag Orlović. Naime, obitelj je redovito primala 500 kuna mjesečno na ime umrlog Nenada Nikpalja pa su vjerojatno zbog toga tajili da je umro. Novac su dobivali od Centra za socijalnu skrb! Socijalni radnici trebali su redovito obilaziti obitelj, no kako nam je tada rečeno, majka i mlađi sin bili su jako neugodni i nisu dopuštali posjete da se ne otkrije njihova tajna. Čak su ih i kamenjem gađali. Djelatnik Centra imali su pravo doći s policijskom zaštitom, no radije su okretali leđa i odlazili bez obavljenog posla, najmanje dvije godine.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

U to vrijeme djelatnici Centra prozivani su i za strašan neprofesionalizam u slučaju Ane Magaš, žene koja je ubila svojeg supruga dok ju je tukao. Navodno zbog njegove utjecajne obitelji u Zadru, ženu se najprije teretilo za ubojstvo, a tek nakon pritiska javnosti za prekoračenje nužne obrane. Centar se prozivalo zbog javnog linča Ane Magaš, zbog pogodovanja kontroverznoj obitelji ubijenog i za zanemarivanje interesa njihovog djeteta koje je, nakon oca ostalo i bez majke. Koliko je javnosti poznato, sin više nije nikad vidio majku koja je našla posao u inozemstvu i ne dolazi više u Zadar.

Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL

Poznanici obitelji nam kažu da je majka čak imala skrbništvo nad djetetom do njegove punoljetnosti i davala suglasnosti poput one da dijete može ići na izlete van zemlje, ali da ga više nikad nije vidjela, no za to nismo dobili potvrdu. Navodno dječak ne želi ni čuti za majku koja mu je ubila oca, pa ni u slučaju prekoračenja nužne obrane. Zvuči kao potrgani most obiteljskih odnosa kojeg su trebale učvrstiti stručni ljudi Centra. Ovako je sin ostao bez oca i majka, a majka bez jedinog djeteta.

Majka podvodila kćeri

Nakon ravnatelja Orlovića, na čelo zadarskog Centra za socijalnu skrb došla je Danijela Jadrijev. Za vrijeme njezinog mandata, javnost je zgrozila priča o majci s gračačkog područja koja je podvodila svoje kćeri, od 12 i 18 godina, odnosno prodavala seksualne usluge svojih djevojčica za novac. I ta je obitelj bila pod nadzorom Centra.

U četiri godine mandata Vesne Burčul uhićen je otac koji je u stanu godinama seksualno zlostavljao kćer i koja je sa 16 godina rodila njegovo dijete. Lani je Vrhovni sud "Zadarskom Fritzlu" (53) nepravomoćnu presudu zadarskog suda na 40 godina robije smanjio na 30. "Fritzl" je prvi put silovao vlastitu kćer s njezinih 12 godina na stražnjem sjedalu automobila, a s njom je kasnije dobio dijete. Silovao ju je, kako je utvrdio sud biološkim vještačenjem, najmanje 1500 puta! Osuđeni Zadranin, veteran je Domovinskog rata i alkoholičar, a vještačenjem se utvrdilo da imao je razvijen poremećaj osobnosti, a u vrijeme pedofilsko-incestuoznog odnosa sa kćerkom bio je psihički ubrojiv. I ta obitelj je bila u tretmanu Centra.

Navodno je bolesni dječak, kojega je Centar oduzeo udomiteljici, poginuo dok je bio na ljetovanju kod biološke majke kojoj je prije toga oduzeto dvoje djece zbog zapuštanja i zanemarivanja.

Dijete dali ocu kojeg nije ni poznavalo

Stručni djelatnici Centra predložili su i da se maloljetni dječak dodijeli na skrb ocu kojega dijete nije poznavalo i bojalo ga se, nauštrb prava majke s kojom je do tad živio. Takav stav iznenadio je i stručnjake van Centra s kojima smo razgovarali i sveopću javnost, budući da se majci dijete ne oduzima tako olako. Majka s kojom smo razgovarali, tada nam je rekla da je to očiti čin ružne osvete jer je nezakonitosti u Centru prijavljivala nadležnima, budući da je obrazovana osoba za razliku od većine štićenika, pa je bila upoznata sa svojim pravima. Dijete je na koncu ostalo s majkom jer je viši sud takvu odluku poništio.

Sam odnos djelatnika unutar Centra bio je užaren do te mjere da je računovotkinja doslovno istresla sadržaj pepeljare na glavu ravnateljici dok je tu funkciju obnašala Sanja Paleka. Zbog međusobnih svađa djelatnika intervenirala je policija, a poslana je i interna inspekcija koja je utvrdila da se u to vrijeme u zadanim rokovima uspijevala riješiti tek trećina predmeta.

A prvi u nizu nevjerojatnih propusta i skandala, ravnatelj Tomislav Josip Biloglav, krao je novac mrtvima i "nepostojećima". Davne 2010. godine je zbog toga bio osuđen na četiri godine zatvora, zbog krivotvorenja isprava. On je, naime, sebi isplaćivao jednokratne pomoći na ime umrlih i nepostojećih ljudi te tako stavio u džep gotovo pola milijuna kuna.

Socijalni slučajevi najdelikatnija su skupina ljudi za koje se društvo jednostavno mora kvalitetno i stručno pobrinuti. Ako se to godinama ne događa, i to na ovako strašan i kriminalan način, onda nije dovoljno zamijeniti ravnatelja i ostaviti truli sustav da radi po starom. Do sada to nije donijelo poželjnog učinka. Tek kad ostavke budu podnosili svi nadležni za kaos koji vlada u radu s najosjetljivijim, najsiromašnijim i najmanje obrazovanima u zemlji možda se uvede reda u odnose s našim najpotrebitijima.