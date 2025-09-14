Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...

Ubojstvo američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka potreslo je javnost. Kirk, poznat po vođenju organizacije Turning Point USA i čestim istupima u medijima, ubijen je pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, a vijest je odjeknula diljem svijeta. Samo dan kasnije, FBI je objavio prve snimke osumnjičenog i zatražio pomoć građana u njegovoj identifikaciji.

Prije nego što je uhićen pod sumnjom da je izvršio atentat, Tyler Robinson (22) slao je prijateljima poruke u kojima se vidi da pomno prati vijesti o ubojstvu. Poznanik mu je postavio pitanje u grupnom chatu. FBI je tada objavio dvije mutne snimke nadzornih kamera na kojima se vidi mršavi mladić s kapom i sunčanim naočalama kako hoda stubištem na kampusu Sveučilišta Utah Valley i zamolio javnost da pomogne u identifikaciji osumnjičenog.

Označivši Robinsonovo korisničko ime na Discordu, platformi za razmjenu poruka, poznanik je priložio fotografije i napisao mu "wya", odnosno "gdje si?", uz emoji lubanje, sugerirajući da Robinson sliči muškarcu kojeg policija traži, prenosi New York Times.

Robinson je odgovorio za manje od minute. Napisao je da ga njegov "dvojnik" pokušava "uvući u nevolje".

"Tyler je ubio Charlieja!!!", našalio se tada drugi korisnik.

Foto: Utah Department of Public Safety

Bilo je to u četvrtak poslijepodne, oko 13 sati po lokalnom vremenu. Tek kasnije te večeri, gotovo 34 sata nakon pucnjave, Robinson je uhićen pod sumnjom da je ubio 31-godišnjeg Kirka čije je ubojstvo izazvalo političke potrese u SAD-u.

Poruke na Discordu pružile su najjasniji uvid do sada u ponašanje osumnjičenog nakon ubojstva. S The New York Timesom ih je podijelio netko tko je s Robinsonom išao u srednju školu i ostao u kontaktu s njim preko grupnog chata od 20-ak ljudi, iako ga nije vidio godinama. Inzistirao je na anonimnosti jer se boji uznemiravanja zbog poznanstva s osumnjičenim.

Foto: STEVE MARCUS/REUTERS

New York Times potvrdio je da je osoba koja je poslala screenshotove razgovora pohađala istu školu kao Robinson i pronašao dodatne dokaze da se poznaju. Discord nije htio potvrditi Robinsonovo korisničko ime, ali ono se poklapa s drugim računima koje je koristio. Očekuje se da će tužitelji u utorak podići službenu optužnicu. Poruke ne otkrivaju motiv pucnjave, iako se u javnosti žustro raspravlja o tome kojoj je političkoj opciji pripadao Robinson.

Ljudi koji su ga godinama poznavali kažu da je bio vrlo inteligentan, pratio je vijesti i većinu vremena provodio online ili igrajući igre. Bio je registriran za glasanje, ali nije bio član nijedne stranke i čini se da nikada nije glasao. Roditelji su mu oboje registrirani republikanci.

Kad se Robinson našalio da je napadač njegov dvojnik, drugi korisnik je predložio da bi ga grupa mogla prijaviti i uzeti nagradu od 100.000 dolara koju je ponudio FBI. "Samo ako i ja dobijem dio", odgovorio je Robinson.

Netko je napisao: "Što god radio, nemoj ići u McDonald's u skorije vrijeme", misleći na uhićenje Luigija Mangionea, koji je tamo pronađen i optužen za ubojstvo šefa osiguravateljske kuće u New Yorku.

Foto: Utah Department of Public Safety

Robinson se složio i ubacio šalu: "Bolje da se riješim i ovog manifesta i iste takve puške koju imam kod kuće".

Kad je netko napisao da će Kirkovo ubojstvo natjerati predsjednika Donalda Trumpa da pošalje Nacionalnu gardu u Utah, Robinson je odgovorio: "U crvenoj državi? Ma ne, očito je napadač bio iz Kalifornije".

U to vrijeme mediji su izvještavali da je metak pronađen uz pušku imao ugravirane poruke o "transrodnoj ideologiji". Na kraju se pokazalo da su na njemu bile fraze "Hej fašistu! Uhvati ovo!", stihovi iz antifašističke talijanske pjesme "Bella ciao" i referenca na seksualni meme. No tada, prije nego što su detalji bili javni, Robinson je slao poruke koje pokazuju da pažljivo prati vijesti.

"Čuo sam da je na mecima nešto o trans stvarima, ali ne objavljuju slike ni točne citate. A i tvrdnja nije potvrđena službeno od FBI-ja, nego od nekog tipa na brifingu".

Foto: Utah Department of Public Safety

Nekoliko minuta kasnije opet se našalio: "Zapravo sam ja Charlie Kirk, htio sam izaći iz politike pa sam lažirao smrt, sad mogu živjeti život iz snova u Kansasu". Robinsonove poruke na Discordu pojavile su se uz njegov avatar iz stripa o Garfieldu, na kojem je zbunjeno lice Garfieldovog vlasnika, Jona Arbucklea.

Policija je rekla da je osumnjičeni došao na kampus prije događaja na kojem je Kirk raspravljao sa studentima, popeo se na krov zgrade oko 120 metara udaljene od mjesta događaja, ispalio jedan metak i pogodio Kirka, a zatim pobjegao.

Foto: STEVE MARCUS/REUTERS

Prema policiji, Robinson je dao do znanja da je počinio zločin, a otac i obiteljski prijatelj, pastor, nagovorili su ga da se preda. To je i učinio. Nakon uhićenja u četvrtak navečer, članovi grupnog chata na Discordu pisali su da ne mogu vjerovati da je Robinson optužen za zločin. "Naš guverner mu želi dati smrtnu kaznu, čovječe", napisao je jedan.

Drugi je rekao: "Ne mogu razaznati je li ovo san ili java."